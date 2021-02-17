Все матчи 1/8 финала Кубка России пройдут по расписанию

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в запланированные даты. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей.

Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды», – цитирует службу коммуникаций ТАСС.

В случае если, температура воздуха в день игры опустится ниже 15 градусов, инспектор матча запросит согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда откажется от участия в игре, встреча будет перенесена на другую дату.

На 20 февраля назначен матч «Динамо» – «Спартак».

По информации московского Метеобюро, в этот день температура в столице опустится ниже -15 градусов.

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