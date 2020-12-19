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    Все матчи 1/8 финала Кубка России пройдут по расписанию

    Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в запланированные даты. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

    «Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей.

    Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды», – цитирует службу коммуникаций ТАСС.

    В случае если, температура воздуха в день игры опустится ниже 15 градусов, инспектор матча запросит согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда откажется от участия в игре, встреча будет перенесена на другую дату.

    • На 20 февраля назначен матч «Динамо»«Спартак».
    • По информации московского Метеобюро, в этот день температура в столице опустится ниже -15 градусов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +4113

      mamba9090909 58 минут назад

      Холодная погода и снегопады ожидаются до конца марта.

      0
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      Рейтинг: +8219

      Hektor 84 2 часа назад

      Всех чинуш из РФС и тренерский штаб на садик на обычную трибуну. Пусть посидят посмо рят как болелы себя чувствуют при -15.

      1
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      Рейтинг: +15554

      vladimir-7 > Hektor 84 1 час назад

      Но каждому болельщику выдать по 0,5 л водочки и закуски, пусть пацаны отдохнут и при этом не замерзнут, а чинуш
      потом отскребут от пластика.

      2
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      Рейтинг: +238

      вальтер 79 2 часа назад

      зима для футбола в России самое то как всегда маразм крепчает у чинуш футбола

      1
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      Рейтинг: +184

      55together 3 часа назад

      нормалек!
      Не в июле же играть?!
      Июль у нас не футбольный месяц - климат не тот, не подходящий...

      9
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      Рейтинг: +15554

      vladimir-7 > 55together 1 час назад

      Конечно, жара каждый год по +50 град с мая по сентябрь.

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