Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Экс-врач «Спартака»: «В России рано проводить матчи в феврале. Футболистам непривычно играть в таких условиях»

    Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков поделился мнением о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России «Динамо»«Спартак» из-за морозов в Москве.

    «Футболист борется не только с физической нагрузкой, но и с погодными условиями. В России самое раннее проводить матчи – 10 марта, в феврале рано. Игра в такой холод ни в какие ворота не лезет.

    Раньше могли играть в такую погоду, укутывались и чай горячий пили до и после игры, а сейчас уже не так. Раньше почти все игроки были местные, а теперь все по-другому. И футболистам непривычно играть в таких условиях», – цитирует Василькова ТАСС.

    • Матч «Спартак» – «Динамо» запланирован на 20 февраля.
    • По информации столичного Метеобюро, в этот день температура опустится ниже -15 градусов.
    • Игра должна начаться в 19:00 по московскому времени.

    Уткин – о переносе матча «Динамо» – «Спартак»: «Я всецело за. Это «Форт Боярд», а не футбол»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5017

      playsh 2 часа назад

      Объясни это идиотам от спорта,Дюкову в частности с его прихлебателями.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82771
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru