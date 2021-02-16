Экс-врач «Спартака»: «В России рано проводить матчи в феврале. Футболистам непривычно играть в таких условиях»

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков поделился мнением о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России «Динамо» – «Спартак» из-за морозов в Москве.

«Футболист борется не только с физической нагрузкой, но и с погодными условиями. В России самое раннее проводить матчи – 10 марта, в феврале рано. Игра в такой холод ни в какие ворота не лезет.

Раньше могли играть в такую погоду, укутывались и чай горячий пили до и после игры, а сейчас уже не так. Раньше почти все игроки были местные, а теперь все по-другому. И футболистам непривычно играть в таких условиях», – цитирует Василькова ТАСС.

Матч «Спартак» – «Динамо» запланирован на 20 февраля.

По информации столичного Метеобюро, в этот день температура опустится ниже -15 градусов.

Игра должна начаться в 19:00 по московскому времени.

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