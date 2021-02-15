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    Матч «Динамо» – «Спартак» могут перенести. 20 февраля в Москве ожидается температура ниже -15

    Матч 1/8 финала Кубка России «Динамо»«Спартак» может быть перенесен с 20 февраля на другую дату из-за ожидаемых морозов в Москве.

    По информации столичного Метеобюро, в этот день температура опустится ниже -15 градусов.

    «Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон. Поэтому при облачной погоде с прояснениями, а скорее всего даже с переменной облачностью, существенных осадков у нас не ожидается, минимальная температура ночью у нас будет в пределах минус 22-27, днем минус 16-21», – сообщили в Метеобюро.

    • Матч «Динамо» – «Спартак» должен начаться в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Р-Спорт»

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    15.02.2021 14:04
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 16 февраля 2021, 04:07

      Легионеры в валенках играть не умеют?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2021, 20:34

      По прогнозу Гидрометцентра 20 и 21 февраля 2021 года температура в
      Москве будет 11 градусов мороза, сотрудникам РФС и РПЛ предлагаются
      места на трибуне Динамо, в форме игроков, т.е. футболки с длинными
      рукавами и трусы любого цвета без прокладок.

      6
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 15 февраля 2021, 20:34

      Спасибо пусть скажут тем кто перевел чемп на осень -весна. Хотели зрелищности и увидеть полные стадионы! Пусть эти гондурасы сами посидят на стадике при -15. А то в вип ложе хорошо сидеть коньячок потягивая.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа > Hektor 84 16 февраля 2021, 04:09

      У них вискарь в моде.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 15 февраля 2021, 19:13

      И? Я что-то понять не могу, типо они все приедут с тепла и -15 их напугало??? Норм температура. Играйте, хватит ныть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 15 февраля 2021, 17:18

      А почему Федун на народные нефтедоллары не удосужился крытую арену построить?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14466

      playsh > Из Твери Леха 15 февраля 2021, 17:30

      Ну не тупи,пожалуйста.Ну крытая арена,ну и что?Не хочет народ сидеть ни в пальто,ни в куртке.В рубашке с коротким рукавом хотят,въехал?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > БеZуМныЙ 15 февраля 2021, 19:25

      А почему имя у стадиона Газпром Арена?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli > ziborock 15 февраля 2021, 23:39

      Вот интересно получается, на строительство стадиона затратили более 50 млрд. рублей, при этом кадастровая стоимость его , менее 7 млрд. руб.
      Получается можно было семь таких стадионов построить, если бы не воровали.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2021, 16:41

      По прогнозам синоптиков март так же ожидается холодный. Февраль как никак зимний месяц и РФС надо прекращать играть в угадайку.

      7
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 15 февраля 2021, 15:57

      Неожиданно для болванов из РПЛ в России зимой холодно. Они привыкли в Дюбае на сборах греть зад.
      Переносить Динамо-Спартак не надо: выдать шипованные валенки и телогрейки в цветах клубов. Зулусам налить по 200 перед началом игры.

      9
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 15 февраля 2021, 15:57

      что ты плять -15. нас массуху в -30 проводят! и ни кто не ноет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 15 февраля 2021, 15:38

      Надо было матчи в январе проводить, когда тепло было.

      7
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      Рейтинг: +14466

      playsh 15 февраля 2021, 15:32

      Дюков и иже с ним остальные бараны,когда хватит ума перевести чемпионат на лето?
      Сами не пробовали жопой сесть на пластмассу? Пока идиоты будут у руководства,мы с Вами никогда не попадём на футбол в шортах и маечке.
      Эй,Валера Газзаев,ты же обещал поднять этот вопрос? Видать,был послан...

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > playsh 15 февраля 2021, 15:45

      Газзаев инициировал осень-весну, подпевая Гинеру) теперь в Думе протирает штаны...

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      Рейтинг: +14466

      playsh > JTherry 15 февраля 2021, 16:35

      Да уж,не счесть что в Думе,что в РПЛ бездарей.

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