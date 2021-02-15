Матч «Динамо» – «Спартак» могут перенести. 20 февраля в Москве ожидается температура ниже -15

Матч 1/8 финала Кубка России «Динамо» – «Спартак» может быть перенесен с 20 февраля на другую дату из-за ожидаемых морозов в Москве.

По информации столичного Метеобюро, в этот день температура опустится ниже -15 градусов.

«Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон. Поэтому при облачной погоде с прояснениями, а скорее всего даже с переменной облачностью, существенных осадков у нас не ожидается, минимальная температура ночью у нас будет в пределах минус 22-27, днем минус 16-21», – сообщили в Метеобюро.