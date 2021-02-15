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  • Матч «Динамо» – «Спартак» могут перенести. 20 февраля в Москве ожидается температура ниже -15

Матч «Динамо» – «Спартак» могут перенести. 20 февраля в Москве ожидается температура ниже -15

15 февраля 2021, 14:04
41

Матч 1/8 финала Кубка России «Динамо»«Спартак» может быть перенесен с 20 февраля на другую дату из-за ожидаемых морозов в Москве.

По информации столичного Метеобюро, в этот день температура опустится ниже -15 градусов.

«Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон. Поэтому при облачной погоде с прояснениями, а скорее всего даже с переменной облачностью, существенных осадков у нас не ожидается, минимальная температура ночью у нас будет в пределах минус 22-27, днем минус 16-21», – сообщили в Метеобюро.

  • Матч «Динамо» – «Спартак» должен начаться в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Динамо Спартак
Комментарии (41)
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VVM1964
1613388551
Да вы что , серьезно ? В феврале в Москве - 20 ? Ну это просто аномалия какая-то )) Кто же мог ожидать зимой в России холода до - 20 ?
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slavа0508
1613388698
Пока нет крытых стадионов,в феврале играть это дебилизм,,,,
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mamba9090909
1613389439
В Питере, 20 февраля, ожидается -17. На Газпром арене, во время матча с Арсеналом, ожидается + 13. ))
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Иван Петров 1986
1613390881
РФС в полном составе и Мутко раздеть до трусов и на трибуны, а можно и на поле за ворота - пускай ощущают все прелести своих дебильных решений.
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Plyash
1613392377
Дюков и иже с ним остальные бараны,когда хватит ума перевести чемпионат на лето? Сами не пробовали жопой сесть на пластмассу? Пока идиоты будут у руководства,мы с Вами никогда не попадём на футбол в шортах и маечке. Эй,Валера Газзаев,ты же обещал поднять этот вопрос? Видать,был послан...
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Fusballer
1613392712
Надо было матчи в январе проводить, когда тепло было.
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NewLife
1613393846
Неожиданно для болванов из РПЛ в России зимой холодно. Они привыкли в Дюбае на сборах греть зад. Переносить Динамо-Спартак не надо: выдать шипованные валенки и телогрейки в цветах клубов. Зулусам налить по 200 перед началом игры.
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zigbert
1613396509
По прогнозам синоптиков март так же ожидается холодный. Февраль как никак зимний месяц и РФС надо прекращать играть в угадайку.
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Из Твери Леха
1613398723
А почему Федун на народные нефтедоллары не удосужился крытую арену построить?
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vladimir-7
1613410478
По прогнозу Гидрометцентра 20 и 21 февраля 2021 года температура в Москве будет 11 градусов мороза, сотрудникам РФС и РПЛ предлагаются места на трибуне Динамо, в форме игроков, т.е. футболки с длинными рукавами и трусы любого цвета без прокладок.
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