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    Уткин – о переносе матча «Динамо» – «Спартак»: «Я всецело за. Это «Форт Боярд», а не футбол»

    Видеоблогер Василий Уткин считает правильным возможный перенос матча 1/8 финала Кубка России «Динамо»«Спартак» из-за морозов в Москве.

    «Я всецело за перенос матча «Динамо» – «Спартак». Говорю об этом матче, потому что это главная витрина возобновляющегося сезона и, главное, что я отлично себе представляю, какая погода будет в Москве в выходные.

    Не только в эти, но и в следующие. Сейчас будет -16. А через неделю 0.

    Это травмоопасно. Это «Форд Боярд», а не футбол. Не лишено интереса, но глупо по смыслу. И не может служить витриной или быть топовым матчем, потому что для хорошей игры нужны условия. Не особенные и не щадящие», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Матч «Динамо» – «Спартак» могут перенести. 20 февраля в Москве ожидается температура ниже -15

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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