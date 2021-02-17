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  • Слуцкий: «Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает»

Слуцкий: «Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает»

17 февраля 2021, 12:36
15

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Специалист высказал мнение о возможном возвращении голкипера в сборную России.

– Важно ли сохранить Акинфеева для чемпионата Европы?

– Я не знаю, как это сделать, но если получится… Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает.

  • Акинфеев объявил об уходе из сборной в 2018 году.
  • В этом сезоне он провел 19 матчей в РПЛ, в которых пропустил 17 голов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Рубин Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1613555138
Так беда армейцев последних лет и заключается в том, что Акинфееву и Влашичу приходится делать победу из ничего. А вообще, когда вратари из матча в матч становятся лучшими, это показывает то, что остальные игроки на поле, пинают балду
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111ax
1613556380
а толку то, он и не хочет в сборную, т.к. там одно ничего
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vladimir-7
1613557176
Если И. Акинфеев согласиться вернуться в сборную, то это будет его ошибка. Ушел красиво и вовремя, второй раз так, может не получиться.
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Вомбат
1613559948
Не понимаю я этих восторгов. Да, хороший вратарь, но не гений ни разу. Он мог сыграть здорово, но мог и провалиться. Да, был выход в 1:4 финала на ЧМ 2018, но был и абсолютно незаслуженный командой вылет на групповом этапе на ЧМ 2014 из-за двух его грубейших ошибок. Да и ПО ЛЧ он ЦСКА не вытащил ни разу. А когда ЦСКА играл в 1:4 финала ЛЧ с будущим победителем этого турнира Интером, он пропустил от Снейдерса с тридати метров в домик. Так что всякое было в его карьере, и восторгаться как он великий просто смешно. Был бы великий, всю карьеру в ЦСКА не провел бы.
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dazo29
1613560606
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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mamba9090909
1613564685
И как же так получается, с таким божьим даром, Россия до сих пор в......., ну в общем, там где то.
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portero
1613564892
Когда молодой силён был, после травмм совсем слабоват, характер то есть , а физика подводит...
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Из Твери Леха
1613566769
Он может сделать рекорд из ничего. Гений номер 43.
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ARTHUR19
1613568912
Легенда №43, смотрите в кинотеатрах.
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Garrincha58
1613574402
этот гений так ничего гениального и не сделал, а нет один раз случайно отбил пеналь от Аспаса вроде
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