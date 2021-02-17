Слуцкий: «Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Специалист высказал мнение о возможном возвращении голкипера в сборную России.
– Важно ли сохранить Акинфеева для чемпионата Европы?
– Я не знаю, как это сделать, но если получится… Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает.
- Акинфеев объявил об уходе из сборной в 2018 году.
- В этом сезоне он провел 19 матчей в РПЛ, в которых пропустил 17 голов.
Источник: Sport24