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    Слуцкий: «Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Специалист высказал мнение о возможном возвращении голкипера в сборную России.

    – Важно ли сохранить Акинфеева для чемпионата Европы?

    – Я не знаю, как это сделать, но если получится… Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает.

    • Акинфеев объявил об уходе из сборной в 2018 году.
    • В этом сезоне он провел 19 матчей в РПЛ, в которых пропустил 17 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2801

      Из Твери Леха 5 минут назад

      Он может сделать рекорд из ничего. Гений номер 43.

      0
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      Рейтинг: +45161

      portero 36 минут назад

      Когда молодой силён был, после травмм совсем слабоват, характер то есть , а физика подводит...

      0
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      Рейтинг: +4105

      mamba9090909 40 минут назад

      И как же так получается, с таким божьим даром, Россия до сих пор в......., ну в общем, там где то.

      0
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      Рейтинг: +9

      dazo29 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -1
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      Рейтинг: +7399

      Вомбат 1 час назад

      Не понимаю я этих восторгов. Да, хороший вратарь, но не гений ни разу. Он мог сыграть здорово, но мог и провалиться. Да, был выход в 1:4 финала на ЧМ 2018, но был и абсолютно незаслуженный командой вылет на групповом этапе на ЧМ 2014 из-за двух его грубейших ошибок. Да и ПО ЛЧ он ЦСКА не вытащил ни разу. А когда ЦСКА играл в 1:4 финала ЛЧ с будущим победителем этого турнира Интером, он пропустил от Снейдерса с тридати метров в домик. Так что всякое было в его карьере, и восторгаться как он великий просто смешно. Был бы великий, всю карьеру в ЦСКА не провел бы.

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      Рейтинг: +1023

      нейтральныйкакникто 2 часа назад

      Слишком много Слуцкий что-то болтает , не будет из него толку в Рубине , и ничего хорошего не будет в Рубине при нём. Головин , Акинфеев , кто следующий у него на языке, те наверное уже и забыли про Лёню

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      Рейтинг: +2187

      Fusballer 2 часа назад

      Дзюба гениальнее.

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      Рейтинг: +141

      Dmitriy 71 2 часа назад

      Слуцкий осел. У нас всегда вратари были качественные. Яшин, Маслаченко, Чанов, Дасаев, Бирюков и еще много много классных вратарей было, есть и будет.

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      Рейтинг: +5473

      nik55 2 часа назад

      пустые слова

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      Рейтинг: +15525

      vladimir-7 2 часа назад

      Если И. Акинфеев согласиться вернуться в сборную, то это будет его
      ошибка. Ушел красиво и вовремя, второй раз так, может не получиться.



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