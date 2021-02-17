Слуцкий: «Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Специалист высказал мнение о возможном возвращении голкипера в сборную России.

– Важно ли сохранить Акинфеева для чемпионата Европы?

– Я не знаю, как это сделать, но если получится… Акинфеев – гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает.