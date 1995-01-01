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    Отец Черышева: «Денис потихоньку начинает тренироваться в общей группе»

    Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о физическом состоянии сына.

    • Денис не играет с 24 января из-за мышечной травмы.
    • В нынешнем сезоне россиянин провел 13 матчей в Примере и сделал два ассиста.

    «Он потихоньку начинает тренироваться уже в общей группе. Восстанавливается, набирает ту форму, в которой он был. Ему нужно помогать команде вернуться на высокие позиции в турнирной таблице, это в его силах.

    Он сам чувствует себя намного лучше. Единственное – есть какая-то проблема, комфортности не хватает ноге. Болей нет, чисто вопрос формы. Ощущение как будто что-то мешает. Если бы не это, он бы уже давно перешел к полноценным тренировкам с командой. Любой спортсмен для достижения каких-то результатов должен чувствовать себя на все сто процентов. Если есть какие-то помехи, лучше себя немного поберечь», – сказал Дмитрий Черышев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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