«Аякс» – о переходе Промеса в «Спартак»: «Возможно, еще удастся договориться»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал возможный переход Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее московский клуб заявил, что «Аякс» и Промес не могут договориться о расторжении контракта.

Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.

«Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично.

Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться», – сказал Овермарс.