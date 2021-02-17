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  • «Аякс» – о переходе Промеса в «Спартак»: «Возможно, еще удастся договориться»

«Аякс» – о переходе Промеса в «Спартак»: «Возможно, еще удастся договориться»

17 февраля 2021, 11:18
18

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал возможный переход Квинси Промеса в «Спартак».

  • Ранее московский клуб заявил, что «Аякс» и Промес не могут договориться о расторжении контракта.
  • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.

«Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично.

Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться», – сказал Овермарс.

  • В декабре 2020-го Промес был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения.
  • Сообщалось, что ему грозит четыре года тюрьмы.

Источник: Metaratings.ru.
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Спартак Промес Квинси
Комментарии (18)
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Алехсбургер.
1613551041
Промес попал в крутой замес. (крутая шутка, шесть плюсиков от КБ( минимум миниморум )))) а то "рейтинг" провис.(((
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paracetamol
1613554133
Фулигана - в свинарник! Ему там самое место.
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mamba9090909
1613554212
Недоговаривает Овермарс. )) "Аякс" хотел избавиться от ненужных судебных издержек, но прокуратура Амстердама препятствует выезду Промеса..
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Вомбат
1613560381
Я так понял, что ему в ближайшее время не разрешают выезд из Евросоюза, поэтому аренда в Спартак откладывается, а Аякс не хочет расторгать договор до того, как будет оформлена аренда. Похоже подозрения в его виновности сильнее, чем я думал. Не хочется верить, что он действительно напал на родича с ножом. На отморозка он совсем не похож. И тем не менее, судя по всему, в Спартаке его в этом сезоне не будет.
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derrik2000
1613560605
Допустим, Промес всё таки перейдёт в Спартак. Допустим. По моему мнению, скорее "да", чем "нет". Но если он будет также, как и последние полтора сезона в Спартаке до своего ухода, т. е. в основном отбывать номер на поле, а не ИГРАТЬ, то как бы эта эйфория некоторых болел и фантиков КБ здесь на сайте и не только не переросла в безразличие, а потом в гнев на этого Квинси.
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dazo29
1613560643
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Alex Flash
1613568441
Зачётный ответ персонажу " Мартышка и очко"
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B.G.
1613590305
Сколько можно носиться с Промесом и кланяться перед аяксом?
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