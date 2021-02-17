«Аякс» – о переходе Промеса в «Спартак»: «Возможно, еще удастся договориться»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал возможный переход Квинси Промеса в «Спартак».
- Ранее московский клуб заявил, что «Аякс» и Промес не могут договориться о расторжении контракта.
- Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
«Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично.
Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться», – сказал Овермарс.
- В декабре 2020-го Промес был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения.
- Сообщалось, что ему грозит четыре года тюрьмы.
Источник: Metaratings.ru.