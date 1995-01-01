Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    «Аякс» – о переходе Промеса в «Спартак»: «Возможно, еще удастся договориться»

    Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал возможный переход Квинси Промеса в «Спартак».

    • Ранее московский клуб заявил, что «Аякс» и Промес не могут договориться о расторжении контракта.
    • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.

    «Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично.

    Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться», – сказал Овермарс.

    • В декабре 2020-го Промес был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения.
    • Сообщалось, что ему грозит четыре года тюрьмы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings.ru.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1572

      Алехсбургер. 37 минут назад

      Промес попал в крутой замес.
      (крутая шутка, шесть плюсиков от КБ( минимум миниморум ))))
      а то "рейтинг" провис.(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 45 минут назад

      Все таки в лучший клуб России Антоха возвращается.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82803
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru