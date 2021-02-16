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    «Спартак»: «Аякс» и Промес не могут договориться о расторжении контракта

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о причинах задержки трансфера полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

    «Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет, но «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. И на текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, что они договорятся», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

    • Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что Промес хочет вернуться в «Спартак».
    • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
    • «Спартак» предложил амстердамцам три варианта сделки по Промесу.

    «СЭ»: Промесу оформили российскую визу

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.02.2021 22:21
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      maksimg8bykov 18 минут назад


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      0
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      Рейтинг: +20532

      Боцман59rus 20 минут назад

      Федун опять набрал профи, мало того что не того, так ещё и не могут

      0
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      Рейтинг: +82803

      zigbert 1 час назад

      Опять двадцать пять. Кто то хочет получить большую выгоду.

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      Рейтинг: +1898

      Валерий2705 > zigbert 1 час назад

      Но это конечно же не Промес, он едет биться за Ромбик на груди))

      0
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      Рейтинг: +25846

      VVM1964 2 часа назад

      Ну давайте уже - " рожайте " !!!

      3
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      Рейтинг: +6260

      Puddle > VVM1964 2 часа назад

      Рожать позже! Когда он за возвращение будет проставляться в тарасоффской баньке! Гы-гыгы-

      -2
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      Рейтинг: +6260

      Puddle 2 часа назад

      Пусть Промес в штаб Аякса ножик с собой возьмет, быстро договорятся! Гы-гы-гы

      -1
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      Рейтинг: +738

      Хейтер Аларм > Puddle 2 часа назад

      Гы-гы - что еще можно написать тебе в ответ?

      2
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      Рейтинг: +4354

      Cleaner > Puddle 2 часа назад

      Пусть Кокорина к переговорам подключит. И стул пригодится.)

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      Рейтинг: +6260

      Puddle > Cleaner 1 час назад

      гыгыгы)

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      Рейтинг: +8216

      Hektor 84 > Puddle 1 час назад

      Плюсую за юмор)))

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