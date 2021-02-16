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  • «Спартак»: «Аякс» и Промес не могут договориться о расторжении контракта

«Спартак»: «Аякс» и Промес не могут договориться о расторжении контракта

16 февраля 2021, 22:21
12

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о причинах задержки трансфера полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

«Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет, но «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. И на текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, что они договорятся», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

  • Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что Промес хочет вернуться в «Спартак».
  • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
  • «Спартак» предложил амстердамцам три варианта сделки по Промесу.

«СЭ»: Промесу оформили российскую визу

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (12)
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VVM1964
1613503730
Ну давайте уже - " рожайте " !!!
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zigbert
1613505199
Опять двадцать пять. Кто то хочет получить большую выгоду.
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Боцман59rus
1613510566
Федун опять набрал профи, мало того что не того, так ещё и не могут
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maksimg8bykov
1613510712
Дeвyшки ищyт CEKC. Краcивые и не очень, одинoкие и замyжниe xoтят трахаться и дают бeз дeнeг и отнoшeний, всe aнoнимнo и безoпаснo. Peгиcтрирyйся и *** TeлoK.---- https://tinylink.pt/LlyvR
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LOKOfanatik19
1613514045
так при трансфере еще неустойку по контракту платят??? 30 лет и даже не знал об этом.
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portero
1613536760
Кто-то очень жадный, есть ведь много пословиц на эту тему... У кого нервы крепче, поглядим кто с чем останется...
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vladimir-7
1613540353
Промесу предлагают заплатить неустойку за разрыв контракта, а он не хочет, вот и задержка. Федун мог бы заплатить, но надо идти на поклон к Аликперову, деньги-то у него, а свои жалко. Вот такая загогулина, понимаешь.
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