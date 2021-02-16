«Спартак»: «Аякс» и Промес не могут договориться о расторжении контракта

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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о причинах задержки трансфера полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.
«Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет, но «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. И на текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, что они договорятся», – цитирует Фетисова «Чемпионат».
- Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что Промес хочет вернуться в «Спартак».
- Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
- «Спартак» предложил амстердамцам три варианта сделки по Промесу.
«СЭ»: Промесу оформили российскую визу