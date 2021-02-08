«Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ходе переговоров с «Аяксом» по поводу трансфера Квинси Промеса.
«Мы действительно предложили «Аяксу» три варианта сделки. «Спартак» готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению», – сказал Фетисов.
По информации «СЭ», «Аяксу» предложены следующие варианты:
- Оплачиваемая аренда с выкупом по окончании сезона;
- Трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если Промесу придется вернуться в Нидерланды из-за уголовного преследования;
- Трансфер с перечислением полной суммы, но возможностью возврата ее части в случае возвращения голландца на родину по решению суда.
Источник: «Спорт-Экспресс»