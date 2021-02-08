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    «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ходе переговоров с «Аяксом» по поводу трансфера Квинси Промеса.

    «Мы действительно предложили «Аяксу» три варианта сделки. «Спартак» готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению», – сказал Фетисов.

    По информации «СЭ», «Аяксу» предложены следующие варианты:

    • Оплачиваемая аренда с выкупом по окончании сезона;
    • Трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если Промесу придется вернуться в Нидерланды из-за уголовного преследования;
    • Трансфер с перечислением полной суммы, но возможностью возврата ее части в случае возвращения голландца на родину по решению суда.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2021 22:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4857

      playsh 1 час назад

      Ох,нелёгкая это работа,из болота тащить бегемота...
      Прошла неделя,а груз всё на месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2601

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Как сложно хрюшкам получить мясника...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +505

      кран 2 часа назад

      Хватит писать ерунду. Где Промес?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +26509

      oyabun 2 часа назад

      Здравая позиция клуба. Посмотрим что ответят хитрые толерасты.

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