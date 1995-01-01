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    Тренер «Аякса» тен Хаг: «Промес хочет уйти в «Спартак»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подтвердил желание полузащитника Квинси Промеса вернуться в «Спартак».

    «Квинси пока остается в ротации «Аякса», но он хочет уйти в «Спартак». Поэтому мы не стали включать его в заявку на матч с ПСВ. Если он не уйдет, то останется частью команды, мы довольны им. У меня пока нет точной информации по поводу его возвращения в «Спартак», – сказал тен Хаг.

    Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что Промес покинет команду.

    • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
    • «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу.
    • Голландец выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

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    Источник: AD.nl

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +26549

      oyabun 6 минут назад

      Вчера спортдир. Аякса сказал что Промес уходит из команды. А сегодня Тренер говорит "остается в ротации". И кому верить? Задрали уже с этим детективом!

      0
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      Рейтинг: +17109

      slavutiq70 > oyabun 1 минуту назад

      Просто до последнего хотят побольше денег выторговать,доторгуются что пролетят,Кроме нас вроде желающих пока нет,,,

      0
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      Рейтинг: +56

      Конопляных дел мастер 21 минуту назад

      Хочет, а не может. ))))

      1
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      Рейтинг: +8601

      Литейный4 29 минут назад

      Никому нафиг не нужен этот губошлёп. Только свиньи хотят этого Промяса.

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