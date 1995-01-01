Тренер «Аякса» тен Хаг: «Промес хочет уйти в «Спартак»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подтвердил желание полузащитника Квинси Промеса вернуться в «Спартак».

«Квинси пока остается в ротации «Аякса», но он хочет уйти в «Спартак». Поэтому мы не стали включать его в заявку на матч с ПСВ. Если он не уйдет, то останется частью команды, мы довольны им. У меня пока нет точной информации по поводу его возвращения в «Спартак», – сказал тен Хаг.

Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что Промес покинет команду.