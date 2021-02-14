«СЭ»: Промесу оформили российскую визу

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес получил въездную визу РФ.

По информации «Спорт-Экспресс», получение разрешения на работу в России займет считанные дни. В «Спартаке» уверены, что переход состоится.

Журналист Вячеслав Короткин пишет, что трансфер произойдет в начале следующей недели.