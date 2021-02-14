«СЭ»: Промесу оформили российскую визу

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес получил въездную визу РФ.
По информации «Спорт-Экспресс», получение разрешения на работу в России займет считанные дни. В «Спартаке» уверены, что переход состоится.
Журналист Вячеслав Короткин пишет, что трансфер произойдет в начале следующей недели.
- Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что Промес хочет вернуться в «Спартак».
- Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
- «Спартак» предложил амстердамцам три варианта сделки по Промесу.
Источник: «Спорт-Экспресс»