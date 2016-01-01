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    «СЭ»: Промесу оформили российскую визу

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес получил въездную визу РФ.

    По информации «Спорт-Экспресс», получение разрешения на работу в России займет считанные дни. В «Спартаке» уверены, что переход состоится.

    Журналист Вячеслав Короткин пишет, что трансфер произойдет в начале следующей недели.

    • Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что Промес хочет вернуться в «Спартак».
    • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
    • «Спартак» предложил амстердамцам три варианта сделки по Промесу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии14
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      Рейтинг: +345

      Узб@гоеный 1 минуту назад

      Сбежал уголовник в Тарасовку от преследования.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8665

      Литейный4 16 минут назад

      Губошлеп Свинси Промяс решил подоить мазутный проект. В Европе он нафиг никому не нужен. Одна надежда на свиней. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +20476

      Боцман59rus 42 минуты назад

      Налоги никто не отменял, пусть башляет за свои лямы

      0
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      Рейтинг: -875

      литлбой77 1 час назад

      НУ АНТОХА!С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!

      1
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      Рейтинг: +8140

      Hektor 84 1 час назад

      А этот Короткин как будто спит рядом с офисом Спартака. В курсе всех событий. Очередной болван хайпующий на Спартаке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -875

      литлбой77 > Hektor 84 1 час назад

      ЭТО ЧТО АЛАРМОПСОВЫЕ СЕЙЧАС ВЫЙДУТ!,ЧТО ЭТОТ КОРОТКИН!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +13347

      alarm > литлбой77 35 минут назад

      стыдно за спартак)

      3
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      Рейтинг: +6259

      KPCCSPB > литлбой77 31 минуту назад

      Закрой епало ссыкло пропитое, интернетная героиня, сколько раз по жизни, тебя обоссали твои собутыльники?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6311

      Старикан 1 час назад

      О леее, о ле, о ле, о ле!

      0
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      Рейтинг: +735

      Вальдемар IV 1 час назад

      даешь сразу паспорт и квартиру в саранске

      2
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      Рейтинг: +7

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН > Вальдемар IV 1 час назад

      Не то лучше пускай дзюба ключи возьмет от хаты в химах у халка и туда махнет с азмуном на выходные

      -2
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      Рейтинг: +735

      Вальдемар IV > БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      в концлагерях при нормальной власти места и дзюбе и рабам вашим найдется место, не боись

      2
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      Рейтинг: +7

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      А малкомы с вендилями зенитовскую)))
      Промес Добро пожаловать лучший легионер всех времен в лучший клуб страны Спартак.

      -2
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      Рейтинг: +6259

      KPCCSPB > БУДУЛАЙ ГАЙКИН 33 минуты назад

      Не позорься, дырка. Твой сриптак 26 лет имеют в ЕК, и чемпионства липовые как уже выяснилось, и уголь ваш ничего не сможет, в петушатнике тарасофском.

      3
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