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  • Бохинен – о РПЛ: «Очень сильная лига. Возможно, одна из лучших в мире»

Бохинен – о РПЛ: «Очень сильная лига. Возможно, одна из лучших в мире»

16 февраля 2021, 19:38
23

Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал, что считает РПЛ одной из сильнейших лиг мира.

— Что знаешь о клубе, о российском футболе?

— У вас очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе.

Мы обсуждали возникший вариант с отцом и с агентом, а также со многими людьми, которые имели опыт игры в вашей стране или просто хорошо знают чемпионат. Общее мнение было таково: это хорошая лига для продолжения карьеры, меня ожидает много приятных сюрпризов.

В ЦСКА очень профессиональный подход к делу, об этом знают далеко за пределами России. Мне сразу же рассказали, кто первым в России выиграл европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005-м. Москва — замечательный город.

Чем больше я слышал отзывов и изучал бэкграунд, тем больше укреплялся в мысли, что все делаю верно.

  • Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» за 1,5 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
  • Бохинен будет выступать за московский клуб под 88-м номером.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бохинен Эмиль
Комментарии (23)
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Боцман59rus
1613494700
Видимо от смеха не усну
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aaaaahhhh
1613496779
овса объелся:)))
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Из Твери Леха
1613497041
Силовой?)) Блин, кто это придумал? С каких это пор резкое отсутствие скоростей в нашей лиге стало именоваться силовым футболом? Тормозной скорее, с пасами поперек и назад.
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Fusballer
1613497764
Новички забугорные жгут всегда)))))
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derrik2000
1613501551
Ошалел от цифр в зарплате в личном контракте??? )))))))))))))))))))))))) "— Что знаешь о клубе, о российском футболе? — У вас очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире." Да чё там мелочиться-то??? Не в мире: РПЛ - лучшая в Галактике! ))))))))))))))
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Hektor 84
1613501760
Вот это его понесло!!! То Рпл мечта всей его жизни, то теперь рпл одна из сильнейших лиг в мире))))
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Dominator777
1613503278
Он правильно высказался о том, что РПЛ одна из сильнейших лиг в мире (по размерам заработной платы футболистам).
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zigbert
1613504751
Лестный отзыв но все же надо опустится на землю.
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De_Frenki
1613506017
наисильнейшая - согласен
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maksimg8bykov
1613510739
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