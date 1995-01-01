Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Бохинен – о РПЛ: «Очень сильная лига. Возможно, одна из лучших в мире»

    Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал, что считает РПЛ одной из сильнейших лиг мира.

    — Что знаешь о клубе, о российском футболе?

    — У вас очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе.

    Мы обсуждали возникший вариант с отцом и с агентом, а также со многими людьми, которые имели опыт игры в вашей стране или просто хорошо знают чемпионат. Общее мнение было таково: это хорошая лига для продолжения карьеры, меня ожидает много приятных сюрпризов.

    В ЦСКА очень профессиональный подход к делу, об этом знают далеко за пределами России. Мне сразу же рассказали, кто первым в России выиграл европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005-м. Москва — замечательный город.

    Чем больше я слышал отзывов и изучал бэкграунд, тем больше укреплялся в мысли, что все делаю верно.

    • Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» за 1,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • Бохинен будет выступать за московский клуб под 88-м номером.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20525

      Боцман59rus 3 минуты назад

      Видимо от смеха не усну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6935

      Сильвербой 14 минут назад

      Не будем строги к парню, 19 лет, в голове солома!!! Но надо было еще добавить что "в одной из лучших лиг мира играют одни из лучших футболистов мира!!!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2795

      Semenycch 20 минут назад

      Лизун по жизни?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82771
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru