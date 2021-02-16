Бохинен – о РПЛ: «Очень сильная лига. Возможно, одна из лучших в мире»

Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал, что считает РПЛ одной из сильнейших лиг мира.

— Что знаешь о клубе, о российском футболе?

— У вас очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе.

Мы обсуждали возникший вариант с отцом и с агентом, а также со многими людьми, которые имели опыт игры в вашей стране или просто хорошо знают чемпионат. Общее мнение было таково: это хорошая лига для продолжения карьеры, меня ожидает много приятных сюрпризов.

В ЦСКА очень профессиональный подход к делу, об этом знают далеко за пределами России. Мне сразу же рассказали, кто первым в России выиграл европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005-м. Москва — замечательный город.

Чем больше я слышал отзывов и изучал бэкграунд, тем больше укреплялся в мысли, что все делаю верно.