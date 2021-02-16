Чепчугов – после видео с поеданием окурков: «Все хорошо! Спасибо за поддержку!»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к подписчикам после публикации видео, где он ест окурки сигарет. Спортсмен заверил, что проблем со здоровьем у него нет.

«Всем привет! Спешу сообщить все хорошо! Спасибо за поддержку!» – написал Чепчугов.

У Сергея Чепчугова была попытка суицида.

Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.

Он завершил карьеру в 2018 году.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки