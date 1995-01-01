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    Чепчугов – после видео с поеданием окурков: «Все хорошо! Спасибо за поддержку!»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к подписчикам после публикации видео, где он ест окурки сигарет. Спортсмен заверил, что проблем со здоровьем у него нет.

    «Всем привет! Спешу сообщить все хорошо! Спасибо за поддержку!» – написал Чепчугов.

    • У Сергея Чепчугова была попытка суицида.
    • Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
    • Он завершил карьеру в 2018 году.

    «Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Сергея Чепчугова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20516

      Боцман59rus 12 минут назад

      Могу тебе дятлу ещё бычков выслать, чтобы не голодал

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