Чепчугов – после видео с поеданием окурков: «Все хорошо! Спасибо за поддержку!»

Могу тебе дятлу ещё бычков выслать, чтобы не голодал
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к подписчикам после публикации видео, где он ест окурки сигарет. Спортсмен заверил, что проблем со здоровьем у него нет.
«Всем привет! Спешу сообщить все хорошо! Спасибо за поддержку!» – написал Чепчугов.
- У Сергея Чепчугова была попытка суицида.
- Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
- Он завершил карьеру в 2018 году.
«Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки