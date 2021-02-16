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  • Чепчугов – после видео с поеданием окурков: «Все хорошо! Спасибо за поддержку!»

Чепчугов – после видео с поеданием окурков: «Все хорошо! Спасибо за поддержку!»

16 февраля 2021, 16:04
5

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к подписчикам после публикации видео, где он ест окурки сигарет. Спортсмен заверил, что проблем со здоровьем у него нет.

«Всем привет! Спешу сообщить все хорошо! Спасибо за поддержку!» – написал Чепчугов.

  • У Сергея Чепчугова была попытка суицида.
  • Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
  • Он завершил карьеру в 2018 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки

Источник: инстаграм Сергея Чепчугова
Россия. Премьер-лига Чепчугов Сергей
Комментарии (5)
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Боцман59rus
1613484468
Могу тебе дятлу ещё бычков выслать, чтобы не голодал
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Hektor 84
1613485578
Та ни чего он не ел! Просто ему хочется чтоб его пожалели, внимания ему не хватает. Так же и с суицидом. Хотел бы зарезаться, то зарезался бы. Так понты голимые!
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Сильвербой
1613491526
Все дурные поступки, от безделия! Этому идиоту просто скучно и он не знает чем себя занять, пытается привлечь к себе внимания, его ни грамма не жалко, потому как если человек больной, то его надо лечить, его никак не допустили бы до профессионального клуба, а если человек дол..**, то тут уже ничем не помочь!!!
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general.lizyukov
1613504514
Чо, Серёга, совсем дурной стал? Давай я тебе расскажу о своих бедах. Соберись, тряпка :Е
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zigbert
1613567145
Пропадает парень.
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