Football Insider: трансфер Льориса в «ПСЖ» может состояться летом

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заинтересован в голкипере «Тоттенхэма» Уго Льорисе. Трансфер может состояться летом.

Аргентинец контактирует с Льорисом – они вместе работали в лондонском клубе с 2014 по 2019 год.