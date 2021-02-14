Football Insider: трансфер Льориса в «ПСЖ» может состояться летом

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заинтересован в голкипере «Тоттенхэма» Уго Льорисе. Трансфер может состояться летом.
Аргентинец контактирует с Льорисом – они вместе работали в лондонском клубе с 2014 по 2019 год.
- В текущем сезоне Льорис провел 29 матчей, пропустил 34 гола.
- 34-летний Льорис стоит на рынке 12 миллионов евро.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
Источник: Football Insider
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