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    Football Insider: трансфер Льориса в «ПСЖ» может состояться летом

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заинтересован в голкипере «Тоттенхэма» Уго Льорисе. Трансфер может состояться летом.

    Аргентинец контактирует с Льорисом – они вместе работали в лондонском клубе с 2014 по 2019 год.

    • В текущем сезоне Льорис провел 29 матчей, пропустил 34 гола.
    • 34-летний Льорис стоит на рынке 12 миллионов евро.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

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    Источник: Football Insider

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