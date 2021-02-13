Журналист Романо: «Иско и Бэйл, если вернется из «Тоттенхэма», будут доступны на рынке летом»

«Реал» летом может продать как минимум двух футболистов. Один из них сейчас в аренде в «Тоттенхэме».

«Если Гарет Бэйл вернется в «Реал» летом («Тоттенхэм» сейчас недоволен игроком), он будет доступен на рынке, как и Иско – другой футболист, желающий покинуть «Реал», – написал Фабрицио Романо.