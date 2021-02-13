Журналист Романо: «Иско и Бэйл, если вернется из «Тоттенхэма», будут доступны на рынке летом»

«Реал» летом может продать как минимум двух футболистов. Один из них сейчас в аренде в «Тоттенхэме».
«Если Гарет Бэйл вернется в «Реал» летом («Тоттенхэм» сейчас недоволен игроком), он будет доступен на рынке, как и Иско – другой футболист, желающий покинуть «Реал», – написал Фабрицио Романо.
- «Реал» идет в Примере 2-м.
- Иско в сезоне чемпионата Испании провел 13 матчей, сделал голевой пас.
- 31-летний Бэйл стоит на рынке 20 миллионов евро, в сезоне АПЛ он провел 6 матчей, забил гол.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.