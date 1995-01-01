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    Журналист Романо: «Иско и Бэйл, если вернется из «Тоттенхэма», будут доступны на рынке летом»

    «Реал» летом может продать как минимум двух футболистов. Один из них сейчас в аренде в «Тоттенхэме».

    «Если Гарет Бэйл вернется в «Реал» летом («Тоттенхэм» сейчас недоволен игроком), он будет доступен на рынке, как и Иско – другой футболист, желающий покинуть «Реал», – написал Фабрицио Романо.

    • «Реал» идет в Примере 2-м.
    • Иско в сезоне чемпионата Испании провел 13 матчей, сделал голевой пас.
    • 31-летний Бэйл стоит на рынке 20 миллионов евро, в сезоне АПЛ он провел 6 матчей, забил гол.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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