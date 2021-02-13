Зидан – главный кандидат на замену Дешаму в сборной Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал, кого видит преемником Дидье Дешама на посту главного тренера национальной сборной.

«У нас очень хорошие отношения с Зиданом. По крайней мере, на личном уровне. Если Дешам уйдет, а я все еще буду на своем посту, Зидан будет первым, кого я хотел бы видеть», – сказал Ле Гре.