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    Зидан – главный кандидат на замену Дешаму в сборной Франции

    Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал, кого видит преемником Дидье Дешама на посту главного тренера национальной сборной.

    «У нас очень хорошие отношения с Зиданом. По крайней мере, на личном уровне. Если Дешам уйдет, а я все еще буду на своем посту, Зидан будет первым, кого я хотел бы видеть», – сказал Ле Гре.

    • Зидан связан до 2022 года контрактом с «Реалом».
    • Будучи футболистом, он сыграл за сборную Франции 108 матчей и забил 31 гол.
    • Дешам с командой побеждал на ЧМ-2018 и доходил до финала Евро-2016.

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    Источник: L’Equipe

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