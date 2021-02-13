Зидан – главный кандидат на замену Дешаму в сборной Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал, кого видит преемником Дидье Дешама на посту главного тренера национальной сборной.
«У нас очень хорошие отношения с Зиданом. По крайней мере, на личном уровне. Если Дешам уйдет, а я все еще буду на своем посту, Зидан будет первым, кого я хотел бы видеть», – сказал Ле Гре.
- Зидан связан до 2022 года контрактом с «Реалом».
- Будучи футболистом, он сыграл за сборную Франции 108 матчей и забил 31 гол.
- Дешам с командой побеждал на ЧМ-2018 и доходил до финала Евро-2016.
Источник: L’Equipe