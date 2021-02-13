Пранделли: «Кокорин продолжает заниматься с фитнес-тренером»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли в преддверии матча с «Сампдорией» рассказал о состоянии новичка команды Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что россиянин всю неделю тренировался по индивидуальной программе.

«Кокорин продолжает заниматься с фитнес-тренером», – сообщил Пранделли.