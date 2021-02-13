Пранделли: «Кокорин продолжает заниматься с фитнес-тренером»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли в преддверии матча с «Сампдорией» рассказал о состоянии новичка команды Александра Кокорина.
Ранее сообщалось, что россиянин всю неделю тренировался по индивидуальной программе.
«Кокорин продолжает заниматься с фитнес-тренером», – сообщил Пранделли.
- Итальянский клуб купил нападающего у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
- Кокорин уже дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером» неделю назад.
Источник: Football Italia