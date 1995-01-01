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    Пранделли: «Кокорин продолжает заниматься с фитнес-тренером»

    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли в преддверии матча с «Сампдорией» рассказал о состоянии новичка команды Александра Кокорина.

    Ранее сообщалось, что россиянин всю неделю тренировался по индивидуальной программе.

    «Кокорин продолжает заниматься с фитнес-тренером», – сообщил Пранделли.

    • Итальянский клуб купил нападающего у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
    • Кокорин уже дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером» неделю назад.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: -1368

      Бoрат 17 минут назад

      Фитнес это хорошо , а в двойне хорошо когда за это еще и платят . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +2147

      Fusballer 36 минут назад

      Ну понятно, что с фитнес-тренером, а не с футбольным. Кокоша же фитоняшка, а не футболист.

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