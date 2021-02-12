Нобоа – о возвращении в «Зенит»: «Почему нет?»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не исключил возвращение в «Зенит».

«Хочу ли я вернуться в «Зенит»? Это очень сильная команда, один из лучших клубов. Но на данный момент я нахожусь и играю в «Сочи», поэтому стараюсь [показывать себя] здесь.

Но... почему нет? Всегда есть возможность вернуться», – сказал эквадорец.