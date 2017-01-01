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    Нобоа – о возвращении в «Зенит»: «Почему нет?»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не исключил возвращение в «Зенит».

    «Хочу ли я вернуться в «Зенит»? Это очень сильная команда, один из лучших клубов. Но на данный момент я нахожусь и играю в «Сочи», поэтому стараюсь [показывать себя] здесь.

    Но... почему нет? Всегда есть возможность вернуться», – сказал эквадорец.

    • Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.
    • В апреле ему исполнится 36 лет.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Сочи» 15 матчей, забил восемь голов и сделал два ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9808

      paracetamol 1 час назад

      Пусть в Сочах сидит. В Зене места для иносранных пенсов нет.

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      Рейтинг: +1888

      Валерий2705 1 час назад

      Очень жаль что его вообще отдали, на голову сильнее п.з.д.о.е.в.а. Вот так благодаря лимиту, "второсортные" легионеры, уступают места второсортным футболистам с русским паспортом, которые потом привозят в сборной. А так бы Оздоева в Сочи, Нобоа в Зенит, даже сейчас, в 36 он будет лучше, чем этот паспортный обоз.

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      Рейтинг: +2582

      sobaka120982 2 часа назад

      Куда собрался эээээ))) ты нам здесь нужен!!!! У нас тепло и пальмы) все как ты любишь

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