Нобоа – о возвращении в «Зенит»: «Почему нет?»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не исключил возвращение в «Зенит».
«Хочу ли я вернуться в «Зенит»? Это очень сильная команда, один из лучших клубов. Но на данный момент я нахожусь и играю в «Сочи», поэтому стараюсь [показывать себя] здесь.
Но... почему нет? Всегда есть возможность вернуться», – сказал эквадорец.
- Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.
- В апреле ему исполнится 36 лет.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Сочи» 15 матчей, забил восемь голов и сделал два ассиста.
Источник: «Матч ТВ»