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    The Sun: Коутиньо больше не сыграет за «Барселону» в этом сезоне, чтобы сэкономить на бонусах «Ливерпулю»

    Есть вероятность, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не будет задействован в матчах текущего сезона.

    Как пишет The Sun со ссылкой на каталонского журналиста Хави Мигеля, испанский клуб намерен сэкономить на выплате бонусов «Ливерпулю».

    Если бразилец проведет еще семь матчей, то действующий чемпион Англии заработает 4,5 миллиона фунтов.

    • Коутиньо не играет с конца декабря из-за операции на мениске.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Барсу» 14 игр, забил три гола и сделал два ассиста.

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    Источник: The Sun

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