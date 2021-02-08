Гендиректор «Уфы» – о кубковом матче с «Уралом» в Турции: «Мы не против»

Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков поддержал идею президента «Урала» Григория Иванова провести матч 1/8 финала Кубка России в Турции.

«Я согласен с Григорием Викторовичем. В Турции, конечно, теплее и условия в целом комфортнее. Так что, если РФС решит провести 1/8 Кубка в Турции, то вообще без проблем, мы не против.

Но, с другой стороны, мы должны играть для своих болельщиков в Уфе. Стадион уже сейчас готов. Понятно, что через несколько дней будет снова снег, мы его снова подготовим. Все успеем», – цитирует Шайбекова Sport24.