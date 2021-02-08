Президент «Урала» – о матче 1/8 финала Кубка с «Уфой»: «Было бы хорошо сыграть в Турции»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой» можно провести в Турции.

«Мы бы с удовольствием сыграли бы в Турции с «Уфой» и продлили бы сбор, чтобы потом приехать сразу в Краснодар. Кому эта игра в 1/8 финала Кубка нужна в такую холодину? Непонятно же какая погода будет.

У нас сейчас -20, и в Уфе тоже. Было бы хорошо сыграть в Турции, но не думаю, что РФС пойдет на это. И «Уфа» не пойдет. Считаю, что неправильно чемпионат и Кубок России проводить в другой стране, но я бы согласился. Мы-то на выезде играем, нам все равно.

В любом случае, эта тема не поднималась и вряд ли будет», – приводит слова Иванова Sport24.