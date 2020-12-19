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    Президент «Урала» – о матче 1/8 финала Кубка с «Уфой»: «Было бы хорошо сыграть в Турции»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой» можно провести в Турции.

    «Мы бы с удовольствием сыграли бы в Турции с «Уфой» и продлили бы сбор, чтобы потом приехать сразу в Краснодар. Кому эта игра в 1/8 финала Кубка нужна в такую холодину? Непонятно же какая погода будет.

    У нас сейчас -20, и в Уфе тоже. Было бы хорошо сыграть в Турции, но не думаю, что РФС пойдет на это. И «Уфа» не пойдет. Считаю, что неправильно чемпионат и Кубок России проводить в другой стране, но я бы согласился. Мы-то на выезде играем, нам все равно.

    В любом случае, эта тема не поднималась и вряд ли будет», – приводит слова Иванова Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      garet12222 23 минуты назад

      ого, здравая идея от Иванова)))

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      Рейтинг: +15231

      vladimir-7 1 час назад

      А почему бы и нет. Всё равно в России никто не пойдет на этот матч.

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