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  • «Из нас и так делают роботов, так еще и прививки». Футболист «Рубина» Макаров – о вакцинировании

«Из нас и так делают роботов, так еще и прививки». Футболист «Рубина» Макаров – о вакцинировании

8 февраля 2021, 15:19
17

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал об отношении к вакцинированию от коронавируса.

— Как тебя коснулся COVID?

— Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно.

В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки — это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится.

— Как относишься к вакцинированию?

— Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это.

  • По информации «СЭ», Станислав Черчесов настаивает на вакцинации от коронавируса всех игроков сборной России.
  • Черчесов рассчитывает, что футболисты сделают прививки до мартовского сбора.
  • Сам тренер сборной уже прошел вакцинацию две недели назад.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Макаров Денис
Комментарии (17)
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LOKOfanatik19
1612787603
Моё уважение!
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Вомбат
1612791278
Дурашка, кто тебя спросит? Кто переболел ковидом, прививки в течение года противопоказаны. Ты даже этого не знаешь, тундра. Ну и журналист нашел у кого интервью брать. Видимо себе под стать выбирал такого же гиганта мысли.
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Hektor 84
1612792771
Ну зачем они лезут комментируют то в чем не разбираются. Зачем бред нести? Комментируй лучше свою игру. А то прям все крутыми вирусологами стали. Тебя то и в сборную не позовут.
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alp
1612793475
Из нас и так делают роботов, шта?
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FanatSerj
1612793584
Какие же они тупые футболисты на самом деле (не все конечно). Но тут бывает про футбол в перерыве их спрашивают и то фейспалм полный, двух слов связать ладно не могут. А тут и этот туда же, т.е ему в голову даже не приходит мысль, что он может быть переносчиком и отправить на тот свет других людей. Есть антитела - свободен, нет - вакцинируйся, не хочешь - сиди дома.
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general.lizyukov
1612794248
С.ка, я добрый человек, но не дай бог тебе, идиоту тупорылому, пройти через то, что я прошёл. И ведь я по лёгкому варианту проскочил, всего месяц в больничке и даже без ИВЛ. Ты бы ещё посомневался об эффективности вакцины от полиомиелита, оспы и пр. 22 года, а мозгов как у ясельника.
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Томик
1612799334
Одно короткое интервью и талантливый футболист превращается в бестолкового инфантильного пинателя мяча. Правда только в представлении тех, кто его прочитал. Так что ещё не всё для него потеряно.
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Рубинище
1612805438
смело конечно, и совсем не то, что они хотят слышать. я тоже не буду делать прививку. Наши медики , толпа, с 20-40 летнем стажем в декабре штурмовали роспотребнадзор с требованиями о запрете прививок и незаконности принуждения, так к ним никто не вышел кроме кадровика.. (в ютюбе видео кому интересно). наши профессора говорят(с последствиями для себя), что это убивает иммунитет окончательно. им верю, а телевизору и тем более чинушам . У каждого своя голова, если кто-то считает, что они вдруг озаботились здоровьем людей - пусть колит-на свой страх и риск-состав этой муйни им ни одна лаборатория не скажет.
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aaaaahhhh
1612808968
привился, друзья тоже, все живы здоровы, даже температуры не было. Макаров дурак- на робота он не тянет - шнурок от бутсы вместо мозга.
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Sky Spartak
1612813783
Для тебя футбол быть роботом !7 Так зачем ты играешь..Или где там робота из тебя делают ?
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