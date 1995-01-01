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    «Из нас и так делают роботов, так еще и прививки». Футболист «Рубина» Макаров – о вакцинировании

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал об отношении к вакцинированию от коронавируса.

    — Как тебя коснулся COVID?

    — Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно.

    В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки — это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится.

    — Как относишься к вакцинированию?

    — Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это.

    • По информации «СЭ», Станислав Черчесов настаивает на вакцинации от коронавируса всех игроков сборной России.
    • Черчесов рассчитывает, что футболисты сделают прививки до мартовского сбора.
    • Сам тренер сборной уже прошел вакцинацию две недели назад.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6937

      FanatSerj 9 минут назад

      Какие же они тупые футболисты на самом деле (не все конечно). Но тут бывает про футбол в перерыве их спрашивают и то фейспалм полный, двух слов связать ладно не могут. А тут и этот туда же, т.е ему в голову даже не приходит мысль, что он может быть переносчиком и отправить на тот свет других людей.
      Есть антитела - свободен, нет - вакцинируйся, не хочешь - сиди дома.

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      Рейтинг: +7677

      alp 11 минут назад

      Из нас и так делают роботов,

      шта?

      0
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      Рейтинг: +8008

      Hektor 84 23 минуты назад

      Ну зачем они лезут комментируют то в чем не разбираются. Зачем бред нести? Комментируй лучше свою игру. А то прям все крутыми вирусологами стали. Тебя то и в сборную не позовут.

      2
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      Рейтинг: +7335

      Вомбат 48 минут назад

      Дурашка, кто тебя спросит? Кто переболел ковидом, прививки в течение года противопоказаны. Ты даже этого не знаешь, тундра. Ну и журналист нашел у кого интервью брать. Видимо себе под стать выбирал такого же гиганта мысли.

      2
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      Рейтинг: +1662

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Моё уважение!

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