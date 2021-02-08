«Из нас и так делают роботов, так еще и прививки». Футболист «Рубина» Макаров – о вакцинировании

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал об отношении к вакцинированию от коронавируса.

— Как тебя коснулся COVID?

— Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно.

В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки — это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится.

— Как относишься к вакцинированию?

— Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это.