«Из нас и так делают роботов, так еще и прививки». Футболист «Рубина» Макаров – о вакцинировании

Какие же они тупые футболисты на самом деле (не все конечно). Но тут бывает про футбол в перерыве их спрашивают и то фейспалм полный, двух слов связать ладно не могут. А тут и этот туда же, т.е ему в голову даже не приходит мысль, что он может быть переносчиком и отправить на тот свет других людей.
Есть антитела - свободен, нет - вакцинируйся, не хочешь - сиди дома.
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал об отношении к вакцинированию от коронавируса.
— Как тебя коснулся COVID?
— Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно.
В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки — это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится.
— Как относишься к вакцинированию?
— Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это.
- По информации «СЭ», Станислав Черчесов настаивает на вакцинации от коронавируса всех игроков сборной России.
- Черчесов рассчитывает, что футболисты сделают прививки до мартовского сбора.
- Сам тренер сборной уже прошел вакцинацию две недели назад.