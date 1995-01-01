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    Эджуке: «Верю, что ЦСКА поборется за победу в чемпионате и Кубке России»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о целях клуба на вторую часть сезона.

    «Верю, что мы поборемся за победу в чемпионате и Кубке России. Для клуба важно пробиться в Лигу чемпионов, это очень серьезная цель. Еще я надеюсь, что это будет происходить из года в год, а не только сейчас. ЦСКА должен регулярно занимать высокие места и играть в лучших турнирах.

    Впоследствии, когда я уже покину клуб, смогу оглянуться назад и сказать: как же здорово, что я выступал за ЦСКА! Мы с ребятами очень много выиграли, у нас много наград и трофеев. Придет понимание, что жизнь прошла не напрасно, а я много сделал для команды.

    Это будут лучшие воспоминания, которые я с трепетом буду переживать снова и снова. Как я уже сказал, необходимо развиваться и прикладывать максимум усилий, чтобы это все стало реальностью», – сказал Эджуке в интервью Bobsoccer.

    • ЦСКА купил Эджуке у «Херенвена» за 11,5 миллиона евро.
    • Эджуке провел 14 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил два гола, сделал результативный пас.
    • ЦСКА идет на втором месте в РПЛ.

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    Источник: Bobsoccer

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