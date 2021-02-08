Эджуке: «Верю, что ЦСКА поборется за победу в чемпионате и Кубке России»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о целях клуба на вторую часть сезона.

«Верю, что мы поборемся за победу в чемпионате и Кубке России. Для клуба важно пробиться в Лигу чемпионов, это очень серьезная цель. Еще я надеюсь, что это будет происходить из года в год, а не только сейчас. ЦСКА должен регулярно занимать высокие места и играть в лучших турнирах.

Впоследствии, когда я уже покину клуб, смогу оглянуться назад и сказать: как же здорово, что я выступал за ЦСКА! Мы с ребятами очень много выиграли, у нас много наград и трофеев. Придет понимание, что жизнь прошла не напрасно, а я много сделал для команды.

Это будут лучшие воспоминания, которые я с трепетом буду переживать снова и снова. Как я уже сказал, необходимо развиваться и прикладывать максимум усилий, чтобы это все стало реальностью», – сказал Эджуке в интервью Bobsoccer.