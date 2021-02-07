АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в 100-м матче Сульшера на 95-й минуте упустил победу над «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Эвертоном». У гостей в двух мячах поучаствовал Абдулайе Дукуре.

Перед матчем Уле-Гуннар Сульшер возложил венок в память о жертвах катастрофы самолета «Манчестер Юнайтед» в Мюнхене в 1958 году.

Это был 100-й матч Сульшера-тренера в АПЛ. До него было три тренера, проводивших 100-ю игру в турнире против «Эвертона», но все они не победили.

Эдинсон Кавани забил четвертый гол в сезоне АПЛ головой. Больше него головой забил только Доминик Калверт-Льюин (пять).

Бруну Фернандеш забил 13-й гол в текущем чемпионате; это больше, чем у любого другого полузащитника среди топ-5 чемпионатов Европы.

С момента дебюта в АПЛ в прошлом году Фернандеш забил «Эвертону» четыре гола. Это больше, чем забила любая команда в ворота «Эвертона» за этот период.

Хамес Родригес впервые в сезоне АПЛ поучаствовал в гостевом голе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Кавани, 24; 2:0 – Фернандеш, 45; 2:1 – Дукуре, 49; 2:2 – Родригес, 52; 3:2 – Мактоминей, 70; 3:3 – Калверт-Льюин, 90+5.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ