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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в 100-м матче Сульшера на 95-й минуте упустил победу над «Эвертоном»

    «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Эвертоном». У гостей в двух мячах поучаствовал Абдулайе Дукуре.

    Перед матчем Уле-Гуннар Сульшер возложил венок в память о жертвах катастрофы самолета «Манчестер Юнайтед» в Мюнхене в 1958 году.

    Это был 100-й матч Сульшера-тренера в АПЛ. До него было три тренера, проводивших 100-ю игру в турнире против «Эвертона», но все они не победили.

    Эдинсон Кавани забил четвертый гол в сезоне АПЛ головой. Больше него головой забил только Доминик Калверт-Льюин (пять).

    Бруну Фернандеш забил 13-й гол в текущем чемпионате; это больше, чем у любого другого полузащитника среди топ-5 чемпионатов Европы.

    С момента дебюта в АПЛ в прошлом году Фернандеш забил «Эвертону» четыре гола. Это больше, чем забила любая команда в ворота «Эвертона» за этот период.

    Хамес Родригес впервые в сезоне АПЛ поучаствовал в гостевом голе.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Манчестер Юнайтед – Эвертон – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кавани, 24; 2:0 – Фернандеш, 45; 2:1 – Дукуре, 49; 2:2 – Родригес, 52; 3:2 – Мактоминей, 70; 3:3 – Калверт-Льюин, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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