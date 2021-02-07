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  • Агент Новиков: «Эджуке – полный провал. Несколько лет назад он стоил стакан риса»

Агент Новиков: «Эджуке – полный провал. Несколько лет назад он стоил стакан риса»

7 февраля 2021, 00:29
15

Сергей Новиков, белорусский футбольный агент, оценил трансфер Чидеры Эджуке в ЦСКА в прошлом году. По его информации, нигериец несколько лет назад слабо котировался у скаутов.

«Эджуке — полный провал. Может он и выстрелит, конечно. Несколько лет назад в Нигерии этот футболист стоил стакан риса, скажем так. Пусть это будет 100 тысяч евро, цены бывают разными. Сегодня Эджуке стоит 13 миллионов. В Россию он приехал из Нидерландов, но я не думаю, что он стоил больше 5 миллионов. Я бы больше за него не заплатил», – сказал Новиков.

  • ЦСКА купил Эджуке у «Херенвена» за 11,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
  • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эджуке Чидера
Комментарии (15)
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Авангард1970
1612650878
Думаю и за Новикова, больше ведра картошки, как за агента не попросят.
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Авангард1970
1612651345
В ЦСКА Эджуке научат бить и пасовать. А через три года, продадут за 25-30
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Ганнибал Лектор
1612669325
Не знаю, насчет стакана риса, но то, что селекция коней захромала на обе ноги - факт. Провал за провалом. После Вагнера, Фернандеса, Хонды и Влашича - такие как этот эджуке провал, безусловно
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Oldtrafford83
1612673365
А если плохо тренировался, то получал пять ударов плетью)) Господин Новиков,а вы случаем не расист?))
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vladimir-7
1612678443
Агент Новиков сам стоит стакан семечек. Что касается Ч.Эджуке, то он, как и А.Муса, может получить хорошую школу в ЦСКА и стать отличным нападающим. Футбольная судьба игроков, приобретенных в последнее время, зависит от гл.тренера Ганчаренко, если он будет постоянно ставить таких игроков как Обляков, не давая играть новичкам, то они и не смогут раскрыться и тогда, конечно, это будет провальный трансфер.
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ySS
1612689482
Может быть, конечно, и провал, но об этом говорить ещё рано. Хотя вероятность стать лидером атак ЦСКА сосем мала
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BRO_football
1612697213
По-моему тут Ганчаренко виноват. Как он понял, что Эджуке плохой футболист, если он даже не дал ему полного матча за ЦСКА сыграть? Каждый матч у Эджуке от 30 до 60 минут игрового времени. Как в таких условиях вообще можно себя проявить?
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кто там
1612698863
с таким физруком у руля - любой трансфер будет провальным.
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GM
1612730279
Какое ценное мнение ;) Кто этот Новиков и почему его слова имеют какое-то значение?
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Hektor 84
1612780660
Стакан риса стоит 100000 евро? Кухню городишь дурень! Иди картошку сажай!
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