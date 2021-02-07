Агент Новиков: «Эджуке – полный провал. Несколько лет назад он стоил стакан риса»

Сергей Новиков, белорусский футбольный агент, оценил трансфер Чидеры Эджуке в ЦСКА в прошлом году. По его информации, нигериец несколько лет назад слабо котировался у скаутов.

«Эджуке — полный провал. Может он и выстрелит, конечно. Несколько лет назад в Нигерии этот футболист стоил стакан риса, скажем так. Пусть это будет 100 тысяч евро, цены бывают разными. Сегодня Эджуке стоит 13 миллионов. В Россию он приехал из Нидерландов, но я не думаю, что он стоил больше 5 миллионов. Я бы больше за него не заплатил», – сказал Новиков.