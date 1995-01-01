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    Агент Новиков: «Эджуке – полный провал. Несколько лет назад он стоил стакан риса»

    Сергей Новиков, белорусский футбольный агент, оценил трансфер Чидеры Эджуке в ЦСКА в прошлом году. По его информации, нигериец несколько лет назад слабо котировался у скаутов.

    «Эджуке — полный провал. Может он и выстрелит, конечно. Несколько лет назад в Нигерии этот футболист стоил стакан риса, скажем так. Пусть это будет 100 тысяч евро, цены бывают разными. Сегодня Эджуке стоит 13 миллионов. В Россию он приехал из Нидерландов, но я не думаю, что он стоил больше 5 миллионов. Я бы больше за него не заплатил», – сказал Новиков.

    • ЦСКА купил Эджуке у «Херенвена» за 11,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +705

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Новиков, впарил ЦСКА Шкурина за мешок бульбы комиссионной, а теперь завидуешь кто сделку с Эджуке провернул?

      0
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      Рейтинг: +58

      Авангард1970 1 час назад

      В ЦСКА Эджуке научат бить и пасовать. А через три года, продадут за 25-30

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      Рейтинг: +58

      Авангард1970 1 час назад

      Думаю и за Новикова, больше ведра картошки, как за агента не попросят.

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      Рейтинг: +1253

      elessar arnor 2 часа назад

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