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    Экс-тренер Роналду Маури: «Криштиану может играть до 40 лет»

    Бывший фитнес-тренер Криштиану Роналду Джованни Маури считает, что португалец может выступать как минимум до 40 лет. Сегодня, 5 февраля, футболисту исполнилось 36 лет.

    «Основная часть тренировочного процесса Роналду – отдых. Отдых состоит из специальных упражнений, это не только сон.

    Криштиану относится к категории футболистов, которые могут играть до 40 лет. Когда я был в «ПСЖ», я был уверен, что Златан Ибрагимович будет выступать до 40 лет (сейчас шведу 39, и он в «Милане»прим. «Бомбардира») – сказал Маури.

    • Роналду 5 раз брал «Золотой мяч».
    • Маури работал с Роналду в мадридском «Реале».
    • «Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду.

    Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19978

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      С его физухой всё возможно.

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