Экс-тренер Роналду Маури: «Криштиану может играть до 40 лет»

Бывший фитнес-тренер Криштиану Роналду Джованни Маури считает, что португалец может выступать как минимум до 40 лет. Сегодня, 5 февраля, футболисту исполнилось 36 лет.

«Основная часть тренировочного процесса Роналду – отдых. Отдых состоит из специальных упражнений, это не только сон.

Криштиану относится к категории футболистов, которые могут играть до 40 лет. Когда я был в «ПСЖ», я был уверен, что Златан Ибрагимович будет выступать до 40 лет (сейчас шведу 39, и он в «Милане» – прим. «Бомбардира») – сказал Маури.

Роналду 5 раз брал «Золотой мяч».

Маури работал с Роналду в мадридском «Реале».

«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду.

Роналду – лучший футболист Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS