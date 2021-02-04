Tuttosport: «Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду до 2023 года

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может остаться в клубе до 2023 года.

По информации Tuttosport, туринский клуб рассчитывает продлить контракт с 35-летним форвардом до лета 2023 года. Нынешнее соглашение португальца с «Ювентусом» действует до конца сезона-2021/22.