Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Tuttosport: «Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду до 2023 года

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может остаться в клубе до 2023 года.

    По информации Tuttosport, туринский клуб рассчитывает продлить контракт с 35-летним форвардом до лета 2023 года. Нынешнее соглашение португальца с «Ювентусом» действует до конца сезона-2021/22.

    • Завтра Криштиану исполнится 36 лет.
    • Роналду – лучший бомбардир в истории футбола.
    • Португалец забил больше всех мячей в топ-5 лигах Европы в 2020 году. Он отличился 33 раза.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19962

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Правильной дорогой идёте, товарищи! Хорошая новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      petr69 54 минуты назад

      Отпустите его домой в Реал

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82369
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru