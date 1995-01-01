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    Дюков – о реформе РПЛ: «До 2022 года какие-то изменения вряд ли возможны»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, планируется ли реформирование клубных турниров в российском футболе.

    «РФС отвечает не только за сборные и профессиональный футбол. У нас значительная сфера ответственности – в том числе детский, юношеский футбол, а также подготовка резерва. Вопросы управления лигой были делегированы клубам.

    Роль РФС значительная, но на данный момент мы ограничиваемся вопросами судейства, реформой которого мы занимаемся, а также вместе с клубами регулируем моменты лицензирования. Третье направление нашей работы – обучающие программы для сотрудников и специалистов клубов. В первую очередь, они должны быть заинтересованы в повышении спортивной и экономической эффективности. Ждем приложений от лиг – они будут рассмотрены.

    У нас есть свое видение форматов, но инициатива должна исходить от лиг и клубов. Нам важен консенсус между ними. Если говорить о сроках, права проведения переданы лигам до сезона-2021/22. До этого какие-то изменения вряд ли возможны», – сказал Дюков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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