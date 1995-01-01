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    Карпин сравнил Норманна с часами, которые не хочет продавать

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как обстоят дела с возможным уходом полузащитника Матиаса Норманна. Его не хотят отпускать.

    «Давайте так: не хочу продавать свои часы ни за что в жизни. Но, если мне предложат 10 миллионов, я их продам. Тут примерно то же самое. Если будет предложение, которое устроит клуб, продадим, почему нет.

    Мы уже доказали, что ни за кого не держимся двумя руками и тремя ногами, если есть предложения, которые нас устраивают. Не меня конкретно, а клуб. Будет решать президент. Я не буду вставлять палки в колеса. Клубу это нужно, да и любой игрок хочет развиваться и расти. Пока таких предложений нет. Больше разговоры и слухи. Какой-то журналист залепил, что кто-то кого-то хочет. Это именно слухи», – сказал Карпин.

    • «Ростов» отказал клубу РПЛ, предложившему за Норманна 15 миллионов евро.
    • Контракт норвежца с «Ростовом» рассчитан до июня 2024 года.
    • В сезоне РПЛ Норманн провел 13 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19949

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Только в Спартак! И только вдвоём! ***

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2227

      FENIX-SL 1 час назад

      «Ростов» отказал клубу РПЛ, предложившему за Норманна 15 миллионов евро.

      не понятно даже о каком клубе речь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7900

      Hektor 84 > FENIX-SL 2 минуты назад

      Спартак

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