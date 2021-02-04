Карпин сравнил Норманна с часами, которые не хочет продавать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как обстоят дела с возможным уходом полузащитника Матиаса Норманна. Его не хотят отпускать.

«Давайте так: не хочу продавать свои часы ни за что в жизни. Но, если мне предложат 10 миллионов, я их продам. Тут примерно то же самое. Если будет предложение, которое устроит клуб, продадим, почему нет.

Мы уже доказали, что ни за кого не держимся двумя руками и тремя ногами, если есть предложения, которые нас устраивают. Не меня конкретно, а клуб. Будет решать президент. Я не буду вставлять палки в колеса. Клубу это нужно, да и любой игрок хочет развиваться и расти. Пока таких предложений нет. Больше разговоры и слухи. Какой-то журналист залепил, что кто-то кого-то хочет. Это именно слухи», – сказал Карпин.