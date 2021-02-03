Билялетдинов: «Я против отмены лимита. У нас своих молодых игроков полно»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался против отмены лимита на легионеров.

«Это сложный вопрос. Отмена лимита зависит от качества приезжих игроков. Высококлассные сильные легионеры нужны РПЛ, они развивают лигу, увеличивают ее популярность, но их приезжает мало.

В основном же, приезжают игроки среднего уровня и ниже. И в таких условиях я против отмены лимита.

У нас своих молодых игроков полно. Другой вопрос, что готовить мы их не умеем, и тут лимит даже не поможет. Заработать денег на легионерах, конечно, легче, чем воспитать своих.

В любом случае, нам необходимо развивать своих игроков и свой футбол. И только тогда можно будет говорить об отмене лимита», – приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».