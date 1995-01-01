Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Чернов: «Старики в ЦСКА так пихали, что на тренировку не хотелось идти»

    Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов поделился воспоминаниями от игры за московский клуб.

    «Воспоминания о работе со Слуцким отличные – как-никак при нем в сборную попал. Мне нравился его тренировочный процесс, подход. Коллектив вообще замечательный был. Старики иной раз так пихали, что даже на тренировку не хотелось идти. А теперь даже скучаю по тем временам. Ничего страшного – выходили, боролись, бодались.

    Сейчас смотрю влоги со сборов ЦСКА, как там Вася Березуцкий шутит. В «Крыльях» такого не хватает, хотя тоже есть ребята старой закалки – Комбаров, Гацкан», – сказал Чернов.

    • Чернов играл за ЦСКА с 2014 по 2019 год.
    • Сейчас 25-летний россиянин выступает за «Крылья Советов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82352
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru