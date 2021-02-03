Чернов: «Старики в ЦСКА так пихали, что на тренировку не хотелось идти»

Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов поделился воспоминаниями от игры за московский клуб.

«Воспоминания о работе со Слуцким отличные – как-никак при нем в сборную попал. Мне нравился его тренировочный процесс, подход. Коллектив вообще замечательный был. Старики иной раз так пихали, что даже на тренировку не хотелось идти. А теперь даже скучаю по тем временам. Ничего страшного – выходили, боролись, бодались.

Сейчас смотрю влоги со сборов ЦСКА, как там Вася Березуцкий шутит. В «Крыльях» такого не хватает, хотя тоже есть ребята старой закалки – Комбаров, Гацкан», – сказал Чернов.