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  • Паршивлюк – о футболистах-геях: «Честно, шок. Футбол – это мужской, брутальный вид спорта»

Паршивлюк – о футболистах-геях: «Честно, шок. Футбол – это мужской, брутальный вид спорта»

2 февраля 2021, 12:58
24

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о футболистах-геях.

— Этим летом британский таблоид The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста АПЛ, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. В нем он рассказал, что боится об этом рассказать одноклубникам. Представим, что к вам подошел условный одноклубник и решил признаться, что он гей. Какой будет ваша реакция?

— Честно, шок. Но это опять же наши стереотипы. Так сложилось, что футбол — это мужской, брутальный вид спорта. Мы — мужики, бывает, что в раздевалке и девушек можем пообсуждать. А это что-то другое, что в голове у тебя не укладывается — ты в первую очередь думаешь, что это ненормально.

Поэтому, конечно, шок. Это интересная тема, мы с друзьями ее тоже обсуждали: условно, если твой близкий друг признается, что он гей, как у тебя изменится отношение к нему, будешь ли ты теперь рассматривать все его поступки через призму гомосексуальной ориентации и правильно ли это?

— И как вы ответили?

— Сложно, потому что я не был никогда в такой ситуации. Мне бы хотелось реагировать на это нормально, адекватно. Но, понимаю, что в силу заложенных традиционных представлений о жизни и отношениях, может быть непросто.

Здесь каждый сам для себя решает, как относиться к той или иной информации.

— А есть знакомые нетрадиционной ориентации?

— Через два рукопожатия. То есть, мало знаем друг о друге, но сидели в одной компании, общались, все нормально.

Паршивлюк – об отказе целовать эмблему «Динамо»: «Потешить чье-то самолюбие?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (24)
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Fusballer
1612260839
Некоторые футболёры открыто об этом заявляют, пусть и не словами.
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NewLife
1612265681
Паршивлюк сегодня герой дня, весь день на арене. Никому этот футболист на излете особо интереса не представляет, но писать о чем-то нужно - приплели геев, давайте заодно о футболистках лесбиянках и о руководителях пе*дер@стах. О геях лучше с зюбой поговорите, он хотя бы со знанием дела ответит.
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polt
1612266028
Очень грустно становится от того, что мир обгеевается все больше и ближе к нам.
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alp
1612268089
это что-то другое, что в голове у тебя не укладывается - ключевая фраза. долой содомию!!!
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vladik12
1612269082
Абсолютно без разницы, с кем и в какие щели долбится кто-либо в нерабочее время. Все эти обсуждения геев, негеев кажутся очень нелепыми. Личная жизнь человека, каждый ее сам должен определять. Если это никак не задевает интересы других людей, пусть каждый долбится с кем, когда и куда угодно.
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ivany4
1612272698
Судя по рассуждением Паршивлюка, чем ближе к закату карьеры, тем дурнее мысли в голове. Говорили ведь ему в детстве, учись - не то дурнем жизнь проживешь.))
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BRO_football
1612272926
Да у нас в РПЛ существуют целые клубы латентных П......ов (сами определите кто конкретно), я уже молчу о судейском комитете. Так что я не понимаю о чём говорит Паршивлюк.
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raritet
1612278000
В воздухе так и висит , что это социальный заказ из Пиндостана. Что ни фильм, то если в нем нет сладкой парочки, то это плохой фильм, что ни шоу, тему эту никак не пройдут. Неужели уже и Паршивлюк стал работать в продвижении этой темы. Футбола , как такового все меньше, все больше шоу...
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Вальдемар IV
1612282411
кокорин с мамаем сосался, дзюбка неизвестно на кого там гонял лысого, так себе заява
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kazak161
1612283214
В Европе давно уже все пи..ры как в прямом смысле так и в переносном!
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