Паршивлюк – о футболистах-геях: «Честно, шок. Футбол – это мужской, брутальный вид спорта»

Серёга, как бы это... НЕ НАДО БЫ ТЕБЕ НА ЭТУ "ТЕМУ" ГОЛОВУ ЛОМАТЬ))) Тебе бы лучше чего умного про футбол думать... Но, уж если сильно хочется... Лучше всего насчёт геев тебе надо самому с собой немного наедине поразбираться!)))
Ты, ведь, не про секс с ними говоришь? Так и не всё ли тебе равно, что у них там и как "под личным одеялом")))
Ты, наверное, про футбол? А тогда Серёжа, смотреть надо не им в трусы, а на них на поле во время игры... Где, возможно, из за качества игры не их, а тебя кто-нить с трибуны назовёт п. и дара..сом))) Вот... судей так традиционно (десятилетия!) хором кличут... и совсем не из за их "ориентации"...
А насчёт твоего , мягко говоря, непродуманного высказывания: "... о футболистах-геях: «Честно, шок. Футбол – это мужской, брутальный вид спорта»... Ты, наверное, плохо историю учил? Погугли "на старости лет" про армию Александра Македонского или римскую....По разным объективным и не только обстоятельствам, это было просто "голубое царство".. И ничего.. полмира покорили и держали в кулаке... В общем, суть проста: 99% эффективности человеческой деятельности зависит ОТ СОСТОЯНИЯ МОЗГОВ, а не от сексуальных предпочтений)))
Соответственно: те, кто судят о людях... по их личным наклонностям... слепые? Дебилы? Неучи? Выбирай сам, Серёжа... А насчёт "изменения отношения" к челу, про которого ты узнаешь, что он гей... Ну... простой вопрос: ты как относишься к футболисту Роналду?))) Как там у вас "отношения" складываются? Он тебе, хоть, пишет? Он... вообще-то про тебя знает?))
Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о футболистах-геях.
— Этим летом британский таблоид The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста АПЛ, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. В нем он рассказал, что боится об этом рассказать одноклубникам. Представим, что к вам подошел условный одноклубник и решил признаться, что он гей. Какой будет ваша реакция?
— Честно, шок. Но это опять же наши стереотипы. Так сложилось, что футбол — это мужской, брутальный вид спорта. Мы — мужики, бывает, что в раздевалке и девушек можем пообсуждать. А это что-то другое, что в голове у тебя не укладывается — ты в первую очередь думаешь, что это ненормально.
Поэтому, конечно, шок. Это интересная тема, мы с друзьями ее тоже обсуждали: условно, если твой близкий друг признается, что он гей, как у тебя изменится отношение к нему, будешь ли ты теперь рассматривать все его поступки через призму гомосексуальной ориентации и правильно ли это?
— И как вы ответили?
— Сложно, потому что я не был никогда в такой ситуации. Мне бы хотелось реагировать на это нормально, адекватно. Но, понимаю, что в силу заложенных традиционных представлений о жизни и отношениях, может быть непросто.
Здесь каждый сам для себя решает, как относиться к той или иной информации.
— А есть знакомые нетрадиционной ориентации?
— Через два рукопожатия. То есть, мало знаем друг о друге, но сидели в одной компании, общались, все нормально.
Паршивлюк – об отказе целовать эмблему «Динамо»: «Потешить чье-то самолюбие?»