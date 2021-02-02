Паршивлюк – о футболистах-геях: «Честно, шок. Футбол – это мужской, брутальный вид спорта»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о футболистах-геях.

— Этим летом британский таблоид The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста АПЛ, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. В нем он рассказал, что боится об этом рассказать одноклубникам. Представим, что к вам подошел условный одноклубник и решил признаться, что он гей. Какой будет ваша реакция?

— Честно, шок. Но это опять же наши стереотипы. Так сложилось, что футбол — это мужской, брутальный вид спорта. Мы — мужики, бывает, что в раздевалке и девушек можем пообсуждать. А это что-то другое, что в голове у тебя не укладывается — ты в первую очередь думаешь, что это ненормально.

Поэтому, конечно, шок. Это интересная тема, мы с друзьями ее тоже обсуждали: условно, если твой близкий друг признается, что он гей, как у тебя изменится отношение к нему, будешь ли ты теперь рассматривать все его поступки через призму гомосексуальной ориентации и правильно ли это?

— И как вы ответили?

— Сложно, потому что я не был никогда в такой ситуации. Мне бы хотелось реагировать на это нормально, адекватно. Но, понимаю, что в силу заложенных традиционных представлений о жизни и отношениях, может быть непросто.

Здесь каждый сам для себя решает, как относиться к той или иной информации.

— А есть знакомые нетрадиционной ориентации?

— Через два рукопожатия. То есть, мало знаем друг о друге, но сидели в одной компании, общались, все нормально.

Паршивлюк – об отказе целовать эмблему «Динамо»: «Потешить чье-то самолюбие?»