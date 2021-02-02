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    Паршивлюк – об отказе целовать эмблему «Динамо»: «Потешить чье-то самолюбие?»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк объяснил, почему отказался целовать эмблему московского клуба.

    — В свое время на презентации вы отказались целовать эмблему «Динамо». Кто-то из болельщиков эту историю вспоминал?

    — Целовать или не целовать — это пусть каждый для себя решает. Никто из динамовских болельщиков в лицо мне не говорил, что я такой-сякой, должен уйти из клуба. Наоборот, мне было удивительно и приятно услышать аплодисменты в свой адрес, когда я уходил с поля в матче с тульским «Арсеналом».

    Болельщики выразили уважение за проделанную работу — это то, что мне надо, что я как раз и пытался донести до них, когда сюда приходил. Я же не лазутчик какой-то, не враг. Я пришел защищать цвета большого и великого клуба — это моя работа, и я отдам все силы на поле.

    — Целовать эмблему было бы лицемерием?

    — Конечно. Потешить чье-то самолюбие? Мне этого не надо.

    • Паршивлюк провел 15 матчей в текущем сезоне РПЛ.
    • Паршивлюк – воспитанник «Спартака».

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    Источник: Sport24

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