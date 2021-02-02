Паршивлюк – об отказе целовать эмблему «Динамо»: «Потешить чье-то самолюбие?»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк объяснил, почему отказался целовать эмблему московского клуба.

— В свое время на презентации вы отказались целовать эмблему «Динамо». Кто-то из болельщиков эту историю вспоминал?

— Целовать или не целовать — это пусть каждый для себя решает. Никто из динамовских болельщиков в лицо мне не говорил, что я такой-сякой, должен уйти из клуба. Наоборот, мне было удивительно и приятно услышать аплодисменты в свой адрес, когда я уходил с поля в матче с тульским «Арсеналом».

Болельщики выразили уважение за проделанную работу — это то, что мне надо, что я как раз и пытался донести до них, когда сюда приходил. Я же не лазутчик какой-то, не враг. Я пришел защищать цвета большого и великого клуба — это моя работа, и я отдам все силы на поле.

— Целовать эмблему было бы лицемерием?

— Конечно. Потешить чье-то самолюбие? Мне этого не надо.