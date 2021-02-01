Кокорин получил разрешение на работу в Италии. Он сможет сыграть с «Интером»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии и может дебютировать за клуб в матче 21-го тура Серии А с «Интером».
«У Кокорина уже есть разрешение на работу в Италии. Все бюрократические формальности разрешены», – цитирует пресс-службу «Фиорентины» «Матч ТВ».
- Матч «Фиорентина» – «Интер» состоится 5 февраля.
- Нападающий тренируется индивидуально перед матчем с «Интером».
- Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.
Президент «Фиорентины»: «Видел Кокорина только на видео, но верю спортивному директору»
Источник: «Матч ТВ»