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    Кокорин получил разрешение на работу в Италии. Он сможет сыграть с «Интером»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии и может дебютировать за клуб в матче 21-го тура Серии А с «Интером».

    «У Кокорина уже есть разрешение на работу в Италии. Все бюрократические формальности разрешены», – цитирует пресс-службу «Фиорентины» «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1957

      Fusballer 30 минут назад

      А со стулом у него всё в порядке?

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