Кокорин получил разрешение на работу в Италии. Он сможет сыграть с «Интером»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии и может дебютировать за клуб в матче 21-го тура Серии А с «Интером».

«У Кокорина уже есть разрешение на работу в Италии. Все бюрократические формальности разрешены», – цитирует пресс-службу «Фиорентины» «Матч ТВ».

Матч «Фиорентина» – «Интер» состоится 5 февраля.

Нападающий тренируется индивидуально перед матчем с «Интером».

Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.

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