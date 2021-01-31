Кокорин тренируется индивидуально перед матчем с «Интером»

Кокорин и в Спартаке все полгода тренировался "индивидуально". НУ КУПИЛИ!!!...)))
Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин пока тренируется по индивидуальной программе. В команде надеются, что россиянин будет готов к матчу с «Интером», который состоится 5 февраля.
В то же время другой новичок «Фиорентины» Кевин Малку работает наравне со всеми.
- На Кокорина оформлены еще не все рабочие документы.
- Накануне «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью в гостях с «Торино» (1:1).
- Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.