Кокорин тренируется индивидуально перед матчем с «Интером»

Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин пока тренируется по индивидуальной программе. В команде надеются, что россиянин будет готов к матчу с «Интером», который состоится 5 февраля.

В то же время другой новичок «Фиорентины» Кевин Малку работает наравне со всеми.