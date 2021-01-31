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    Кокорин тренируется индивидуально перед матчем с «Интером»

    Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин пока тренируется по индивидуальной программе. В команде надеются, что россиянин будет готов к матчу с «Интером», который состоится 5 февраля.

    В то же время другой новичок «Фиорентины» Кевин Малку работает наравне со всеми.

    • На Кокорина оформлены еще не все рабочие документы.
    • Накануне «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью в гостях с «Торино» (1:1).
    • Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    31.01.2021 08:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 31 января 2021, 11:18

      Кокорин и в Спартаке все полгода тренировался "индивидуально". НУ КУПИЛИ!!!...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 31 января 2021, 10:54

      Знакомая ситуация! Почти перед каждым матчем " СПАРТАКА", кокорин готовился по индивидуальному плану! Бедные " Фиалки"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 30 января 2021, 21:47

      В кафе со стульями.)

      1
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