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    Олег Иванов – об «Уфе»: «Понял, что нужно ехать, пока есть возможность»

    Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал о своем переходе в «Уфу».

    – Все решилось быстро. «Уфа» позвала, не стал ждать ничего другого, понял, что нужно ехать, пока есть возможность.

    – Уходили из «Ахмата» в никуда или все-таки знали про уфимский вариант?

    – Я до последней игры прошлого сезона не знал, что уйду из «Ахмата», не говоря про «Уфу». Соответственно, ни с кем не вел переговоров. В отпуске пообщался с руководством, пришли к выводу, что расторгаем контракт. Тогда и пришло понимание: нужно искать команду.

    – Не все так легко идут на компромисс. «Не нужен? Буду продолжать получать зарплату, пока не найду другой клуб», – многие говорят так.

    – Разорвав контракт, я стал свободным агентом, для дальнейшего трудоустройства это плюс. Не исключаю, что поиск команды мог бы затянуться: в январе все выходят из отпуска, начинают думать, кто нужен, кто не нужен, собираются с мыслями. Спасибо «Уфе», что сделала предложение.

    • Иванов подписал с «Уфой» контракт до конца сезона-2021/22.
    • Он выступал за «Ахмат» с 2011 года.

    Глава «Уфы» – о подписании Иванова: «Он, как Роналду, до 37 лет поиграет спокойно»

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    Источник: «Матч ТВ»

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