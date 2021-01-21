Глава «Уфы» – о подписании Иванова: «Он, как Роналду, до 37 лет поиграет спокойно»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход в клуб бывшего полузащитника «Ахмата» Олега Иванова.

«Мы давно ждали этот трансфер. Иванов входит в тренерскую концепцию Рахимова. Они хорошо друг друга знают, доверяют. Это тот трансфер, который может стать для нашей команды достаточно значимым.

Возраст? При его отношении к делу это детский возраст. Иванов ещe не один и не два года будет играть на высочайшем уровне. У него очень высокие требования к себе в плане дисциплины. Иванов, как Роналду, поиграет до 37 спокойно», – сказал Мурзагулов.