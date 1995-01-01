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    Глава «Уфы» – о подписании Иванова: «Он, как Роналду, до 37 лет поиграет спокойно»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход в клуб бывшего полузащитника «Ахмата» Олега Иванова.

    «Мы давно ждали этот трансфер. Иванов входит в тренерскую концепцию Рахимова. Они хорошо друг друга знают, доверяют. Это тот трансфер, который может стать для нашей команды достаточно значимым.

    Возраст? При его отношении к делу это детский возраст. Иванов ещe не один и не два года будет играть на высочайшем уровне. У него очень высокие требования к себе в плане дисциплины. Иванов, как Роналду, поиграет до 37 спокойно», – сказал Мурзагулов.

    • Иванову в августе исполнится 35 лет.
    • Контракт с ним подписан до лета 2022 года.
    • Хавбек играл под руководством Рахимова в «Ахмате».

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    Источник: «Чемпионат»

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