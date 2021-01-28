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    Тосун готов вернуться в «Бешикташ». На него претендует ЦСКА

    Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун подтвердил возможное возвращение в «Бешикташ» этой зимой.

    «Если «Эвертон» и «Бешикташ» договорятся, я готов снова надеть черно-белую футболку. Я хотел бы внести свой вклад в результаты «Бешикташа» в оставшихся матчах сезона. Если «Эвертон» одобрит сделку, для меня это не будет проблемой», – сказал 29-летний турок.

    Ранее сообщалось, что арендовать форварда пытается московский ЦСКА.

    • В текущем сезоне Тосун забил один гол в семи матчах за «Эвертон».
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: NTV Spor

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    28.01.2021 23:56
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