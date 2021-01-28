Тосун готов вернуться в «Бешикташ». На него претендует ЦСКА

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун подтвердил возможное возвращение в «Бешикташ» этой зимой.

«Если «Эвертон» и «Бешикташ» договорятся, я готов снова надеть черно-белую футболку. Я хотел бы внести свой вклад в результаты «Бешикташа» в оставшихся матчах сезона. Если «Эвертон» одобрит сделку, для меня это не будет проблемой», – сказал 29-летний турок.

Ранее сообщалось, что арендовать форварда пытается московский ЦСКА.