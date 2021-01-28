Metaratings: ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Тосуна. Осталось договориться с игроком

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в ЦСКА.
По информации Metaratings, московский клуб практически полностью согласовал с «Эвертоном» условия аренды игрока с правом выкупа летом 2021 года.
Сообщается, что итог сделки будет зависеть от желания и финансовых запросов 29-летнего турка. Главным конкурентом ЦСКА в борьбе за форварда является «Бешикташ» – бывший клуб Тосуна.
- ЦСКА с случае успешного завершения сделки будет в полном объеме выплачивать зарплату Тосуну.
- В текущем сезоне Тосун забил один гол в семи матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings