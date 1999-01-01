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    Metaratings: ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Тосуна. Осталось договориться с игроком

    Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в ЦСКА.

    По информации Metaratings, московский клуб практически полностью согласовал с «Эвертоном» условия аренды игрока с правом выкупа летом 2021 года.

    Сообщается, что итог сделки будет зависеть от желания и финансовых запросов 29-летнего турка. Главным конкурентом ЦСКА в борьбе за форварда является «Бешикташ» – бывший клуб Тосуна.

    • ЦСКА с случае успешного завершения сделки будет в полном объеме выплачивать зарплату Тосуну.
    • В текущем сезоне Тосун забил один гол в семи матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15042

      vladimir-7 18 секунд назад

      Главное, чтобы Тосун не заломил зарплату, тем более, если потом будут
      его выкупать, зп трудно будет понизить.

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      Рейтинг: +2546

      Бомбардиръ 1 час назад

      Эвертон да будет рогом изобилия для ЦСКА: сначала Влашич, а теперь тот турок.

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