Metaratings: ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Тосуна. Осталось договориться с игроком

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в ЦСКА.

По информации Metaratings, московский клуб практически полностью согласовал с «Эвертоном» условия аренды игрока с правом выкупа летом 2021 года.

Сообщается, что итог сделки будет зависеть от желания и финансовых запросов 29-летнего турка. Главным конкурентом ЦСКА в борьбе за форварда является «Бешикташ» – бывший клуб Тосуна.