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  • Metaratings: ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Тосуна. Осталось договориться с игроком

Metaratings: ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Тосуна. Осталось договориться с игроком

28 января 2021, 18:18
7

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в ЦСКА.

По информации Metaratings, московский клуб практически полностью согласовал с «Эвертоном» условия аренды игрока с правом выкупа летом 2021 года.

Сообщается, что итог сделки будет зависеть от желания и финансовых запросов 29-летнего турка. Главным конкурентом ЦСКА в борьбе за форварда является «Бешикташ» – бывший клуб Тосуна.

  • ЦСКА с случае успешного завершения сделки будет в полном объеме выплачивать зарплату Тосуну.
  • В текущем сезоне Тосун забил один гол в семи матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Эвертон Тосун Дженк
Комментарии (7)
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vladimir-7
1611851943
Главное, чтобы Тосун не заломил зарплату, тем более, если потом будут его выкупать, зп трудно будет понизить.
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portero
1611854413
Без него его женили, ну хз зачем ему РПЛ???
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d c
1611856626
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Валерий2705
1611871832
Заломит надбавку к зарплате. Иначе зачем ему сомнительная лига, когда можно играть в родной тёплой Турции.
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zigbert
1611926064
Все будет зависеть от его аппетита по зарплате.
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nikkevin
1611926234
Вагнер старый, а этот ноунейм в расцвете сил. ну ну. Трансферная компания у красно-синих больше напоминает какие то коррупционные схемы, чем попытки усилить команду!
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