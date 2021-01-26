ЦСКА сделал официальное предложение «Эвертону» по аренде Тосуна

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в ЦСКА, сообщает турецкий журналист Гекмен Озкан.

Московский клуб сделал «Эвертону» официальное предложение по аренде 29-летнего турка. Единственное условие англичан – ЦСКА должен в полном объеме выплачивать зарплату Тосуну.

На нападающего претендуют несколько клубов. Только одна команда сделала игроку более выгодное предложение, чем ЦСКА.