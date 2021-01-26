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    ЦСКА сделал официальное предложение «Эвертону» по аренде Тосуна

    Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в ЦСКА, сообщает турецкий журналист Гекмен Озкан.

    Московский клуб сделал «Эвертону» официальное предложение по аренде 29-летнего турка. Единственное условие англичан – ЦСКА должен в полном объеме выплачивать зарплату Тосуну.

    На нападающего претендуют несколько клубов. Только одна команда сделала игроку более выгодное предложение, чем ЦСКА.

    • В текущем сезоне Тосун забил один гол в семи матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Гекмена Озкана

    Турецкий спортивный журналист и комментатор. Аудитория в твиттере - 22,5 тысячи читателей.

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    26.01.2021 22:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15004

      vladimir-7 1 час назад

      Значит Тосун особо не нужен Эвертону.

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