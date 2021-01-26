ЦСКА сделал официальное предложение «Эвертону» по аренде Тосуна

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в ЦСКА, сообщает турецкий журналист Гекмен Озкан.
Московский клуб сделал «Эвертону» официальное предложение по аренде 29-летнего турка. Единственное условие англичан – ЦСКА должен в полном объеме выплачивать зарплату Тосуну.
На нападающего претендуют несколько клубов. Только одна команда сделала игроку более выгодное предложение, чем ЦСКА.
- В текущем сезоне Тосун забил один гол в семи матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: твиттер Гекмена Озкана
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