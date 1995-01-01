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    «Милан» не намерен наказывать Ибрагимовича за конфликт с Лукаку

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович избежит наказания от клуба за инцидент в дерби с «Интером».

    Как пишет Football Italia, 39-летнего футболиста не будут штрафовать за конфликт с Ромелу Лукаку.

    Швед и бельгиец устроили перепалку в конце первого тайма кубкового матча. Оба игрока получили за произошедшее по желтой карточке.

    После игры Ибрагимович заверил, что случившееся не связано с расизмом.

    Пиоли – об удалении Ибрагимовича в дерби: «Он мог бы и притормозить»

    Пиоли: «Ибрагимович извинился за удаление в дерби. Поступок великого чемпиона»

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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