«Милан» не намерен наказывать Ибрагимовича за конфликт с Лукаку

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович избежит наказания от клуба за инцидент в дерби с «Интером».

Как пишет Football Italia, 39-летнего футболиста не будут штрафовать за конфликт с Ромелу Лукаку.

Швед и бельгиец устроили перепалку в конце первого тайма кубкового матча. Оба игрока получили за произошедшее по желтой карточке.

После игры Ибрагимович заверил, что случившееся не связано с расизмом.

Пиоли – об удалении Ибрагимовича в дерби: «Он мог бы и притормозить»

Пиоли: «Ибрагимович извинился за удаление в дерби. Поступок великого чемпиона»

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