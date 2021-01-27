Пиоли: «Ибрагимович извинился за удаление в дерби. Поступок великого чемпиона»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что нападающий Златан Ибрагимович извинился за удаление в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2). Швед в каждом тайме получил по желтой карточке.
«Златан извинился. Поступок великого чемпиона, коим он является», – сказал главный тренер миланцев.
- 1-ю карточку Ибрагимович получил за перепалку с Ромелу Лукаку.
- Ибрагимович забил единственный мяч «Милана».
- Решающий гол «Милан» пропустил на 97-й минуте.
Пиоли – об удалении Ибрагимовича в дерби: «Он мог бы и притормозить»
Источник: Football Italia