Пиоли: «Ибрагимович извинился за удаление в дерби. Поступок великого чемпиона»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что нападающий Златан Ибрагимович извинился за удаление в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2). Швед в каждом тайме получил по желтой карточке.

«Златан извинился. Поступок великого чемпиона, коим он является», – сказал главный тренер миланцев.

1-ю карточку Ибрагимович получил за перепалку с Ромелу Лукаку .

. Ибрагимович забил единственный мяч «Милана».

Решающий гол «Милан» пропустил на 97-й минуте.

Пиоли – об удалении Ибрагимовича в дерби: «Он мог бы и притормозить»