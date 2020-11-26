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    Пиоли: «Ибрагимович извинился за удаление в дерби. Поступок великого чемпиона»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что нападающий Златан Ибрагимович извинился за удаление в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2). Швед в каждом тайме получил по желтой карточке.

    «Златан извинился. Поступок великого чемпиона, коим он является», – сказал главный тренер миланцев.

    • 1-ю карточку Ибрагимович получил за перепалку с Ромелу Лукаку.
    • Ибрагимович забил единственный мяч «Милана».
    • Решающий гол «Милан» пропустил на 97-й минуте.

    Пиоли – об удалении Ибрагимовича в дерби: «Он мог бы и притормозить»

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    Источник: Football Italia

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