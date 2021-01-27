Пиоли – об удалении Ибрагимовича в дерби: «Он мог бы и притормозить»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2). Его команда заканчивала в меньшинстве после второй желтой карточки Златана Ибрагимовича.

«Конфликт Ромелу Лукаку и Ибрагимовича оказал влияние, поскольку была желтая, а за ней последовала и вторая. Вторую карточку он получил из-за желания помочь. Ибрагимович мог бы и притормозить, но такое бывает», – сказал Пиоли.