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    Пиоли – об удалении Ибрагимовича в дерби: «Он мог бы и притормозить»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка Италии против «Интера» (1:2). Его команда заканчивала в меньшинстве после второй желтой карточки Златана Ибрагимовича.

    «Конфликт Ромелу Лукаку и Ибрагимовича оказал влияние, поскольку была желтая, а за ней последовала и вторая. Вторую карточку он получил из-за желания помочь. Ибрагимович мог бы и притормозить, но такое бывает», – сказал Пиоли.

    • Решающий гол «Интер» забил на 97-й минуте.
    • Ибрагимович забил единственный мяч «Милана».
    • Команды встретились в Кубке Италии впервые с 2017 года.

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    Источник: Football Italia

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