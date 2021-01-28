Ди Марцио: Джеко может перейти в «Интер» в обмен на Санчеса

«Рома» ищет новый клуб для нападающего Эдина Джеко после конфликта боснийца с главным тренером Паулу Фонсекой.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» хочет обменять Джеко на полузащитника «Интера» Алексиса Санчеса. Миланский клуб уже получил соответствующее предложение и взял время на размышление.

Ранее сообщалось, что Джеко в «Роме» может заменить форвард «Челси» Оливье Жиру.