Ди Марцио: Джеко может перейти в «Интер» в обмен на Санчеса

«Рома» ищет новый клуб для нападающего Эдина Джеко после конфликта боснийца с главным тренером Паулу Фонсекой.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» хочет обменять Джеко на полузащитника «Интера» Алексиса Санчеса. Миланский клуб уже получил соответствующее предложение и взял время на размышление.
Ранее сообщалось, что Джеко в «Роме» может заменить форвард «Челси» Оливье Жиру.
- Джеко в 15 матчах текущего сезона Серии А забил семь мячей.
- У Санчеса два гола и три ассиста в 12 матчах.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио