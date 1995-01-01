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    Ди Марцио: Джеко может перейти в «Интер» в обмен на Санчеса

    «Рома» ищет новый клуб для нападающего Эдина Джеко после конфликта боснийца с главным тренером Паулу Фонсекой.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» хочет обменять Джеко на полузащитника «Интера» Алексиса Санчеса. Миланский клуб уже получил соответствующее предложение и взял время на размышление.

    Ранее сообщалось, что Джеко в «Роме» может заменить форвард «Челси» Оливье Жиру.

    • Джеко в 15 матчах текущего сезона Серии А забил семь мячей.
    • У Санчеса два гола и три ассиста в 12 матчах.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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