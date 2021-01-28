Жиру может заменить Джеко в «Роме»

«Рома» намерена пригласить нападающего «Челси» Оливье Жиру в случае ухода из клуба Эдина Джеко.

По информации Corriere dello Sport, француз – приоритетный вариант для римского клуба на замену боснийцу, который может покинуть команду из-за конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой.

Потенциальный трансфер Жиру во многом будет зависеть от решения нового тренера «Челси» Томаса Тухеля.

Ближайшим летом 34-летний форвард станет свободным агентом. В текущем сезоне он забил девять голов в 19 матчах.