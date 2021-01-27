Азмун получил травму в товарищеской игре с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму форварда Сердара Азмуна в товарищеском матче с «Уралом» (2:3). По его словам, повреждение может быть серьезным.

«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьeзное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни. Роман Емельянов получил жeлтую карточку в этом эпизоде. Я ещe не смотрел повтор, но, на мой взгляд, он потерял координацию, пытался сыграть в мяч, но не специально попал в ногу, которая уже стояла на земле. Это неприятный момент, такие чреваты серьeзными травмами», – сказал Семак.