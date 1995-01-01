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    Овчинников: «Спартаку» я не нужен даже бесплатно, даром»

    Бывшего тренера ЦСКА Сергея Овчинникова спросили, пошел бы он работать в «Спартак». Он считает, что москвичи в нем не заинтересованы.

    «Читал тут интервью вратаря «Спартака» Александра Селихова. Он сказал, что никогда не пойдет в ЦСКА, лучше во вторую лигу.

    Ну, ребят, давайте начнем с того, что Овчинников «Спартаку» даже бесплатно не нужен, даром. И никто мне никогда не предложит. Для чего я буду говорить о том, что туда не пойду? Ну, и Селихову никто и никогда не предложит пойти в ЦСКА. Для чего тогда это говорить?

    Да, есть некий антагонизм, конкуренция со «Спартаком» на протяжении всей моей карьеры. Никогда в жизни я сам клуб не унижал. Меня учили с детства: «Нам нужен сильный «Спартак». Я всегда удивлялся зачем, ведь тренеры просят нас их обыгрывать? Но мне объяснили – чтобы победа приятнее была», – сказал Овчинников.

    • Тренер говорил, что ненавидит «Спартак».
    • Овчинников покинул ЦСКА в декабре.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м, «Спартак» – 3-м.

    Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит контракт со мной. Причины не назвали. Неприятный момент»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22752

      пьяныйхоровод 25 минут назад

      Им свинопас нужен , с кнутом и дудочкой .

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      Рейтинг: -271

      литлбой77 > пьяныйхоровод 2 минуты назад

      я думал у тебя хоть сколько ума есть?оказывается у вас питерских недо его нет и не было никогда!такую чушь писать можете только вы бездарные питерские недо!правильно ваш аларм пишет!стыдно за таких !и с такими в одной стране живем!еще хотим,что бы нас уважали!да почитают такую уйню......!тьфу безмозглость малолетняя!

      0
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      Рейтинг: +8091

      Литейный4 34 минуты назад

      Спартаку нужны пиджаки и психи. Гыгыгы

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      Рейтинг: +7658

      Hektor 84 57 минут назад

      Так тебя и не звали. Зачем об этом говоришь?

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      Рейтинг: +94

      Максим2712 > Hektor 84 36 минут назад

      Читать контекст научись. Он говорит о том, что не стал бы унижать Спартак подобными заявлениями, сравнивая его со второй лигой. А про "перешёл бы" говорит потому что его об этом спросили, тебе это в голову не приходило?

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      Рейтинг: +5224

      vladik12 1 час назад

      Овчина пёс.

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