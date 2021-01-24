Овчинников: «Спартаку» я не нужен даже бесплатно, даром»

Бывшего тренера ЦСКА Сергея Овчинникова спросили, пошел бы он работать в «Спартак». Он считает, что москвичи в нем не заинтересованы.

«Читал тут интервью вратаря «Спартака» Александра Селихова. Он сказал, что никогда не пойдет в ЦСКА, лучше во вторую лигу.

Ну, ребят, давайте начнем с того, что Овчинников «Спартаку» даже бесплатно не нужен, даром. И никто мне никогда не предложит. Для чего я буду говорить о том, что туда не пойду? Ну, и Селихову никто и никогда не предложит пойти в ЦСКА. Для чего тогда это говорить?

Да, есть некий антагонизм, конкуренция со «Спартаком» на протяжении всей моей карьеры. Никогда в жизни я сам клуб не унижал. Меня учили с детства: «Нам нужен сильный «Спартак». Я всегда удивлялся зачем, ведь тренеры просят нас их обыгрывать? Но мне объяснили – чтобы победа приятнее была», – сказал Овчинников.

Тренер говорил, что ненавидит «Спартак».

Овчинников покинул ЦСКА в декабре.

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