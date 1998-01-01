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    Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит контракт со мной. Причины не назвали. Неприятный момент»

    Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников раскрыл детали ухода. Он случился в декабре в связи с истечением контракта.

    «Узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Романом Юрьевичем Бабаевым, который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день. Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом.

    Какие были причины? Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию. Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе», – сказал Овчинников.

    • Он работал в ЦСКА с 2014 года.
    • Теперь с вратарями ЦСКА работает экс-игрок клуба Дмитрий Крамаренко.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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