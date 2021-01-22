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  • Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит контракт со мной. Причины не назвали. Неприятный момент»

Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит контракт со мной. Причины не назвали. Неприятный момент»

22 января 2021, 22:11
19

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников раскрыл детали ухода. Он случился в декабре в связи с истечением контракта.

«Узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Романом Юрьевичем Бабаевым, который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день. Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом.

Какие были причины? Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию. Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе», – сказал Овчинников.

  • Он работал в ЦСКА с 2014 года.
  • Теперь с вратарями ЦСКА работает экс-игрок клуба Дмитрий Крамаренко.
  • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Овчинников Сергей
Комментарии (19)
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Боцман59rus
1611355689
Душно с вами Ганчаренко, не чувствует он себя хозяином ситуации. Так что руководство поступило правильно, указав на дверь тебе и плешивому хохлу, слишком долго вас Гинер кормил, непонятно за что, пора и честь знать. Удачи армейцам, надеюсь белорус оценит доверие президента
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Томик
1611364273
"Неприятный момент" - это когда капитан Локомотива исподтишка пробивает пендаль судье, а потом его допускают к тренерской работе... Детям(по сути) мировоззрение формировать. Ушлёпок.
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portero
1611377141
Подрываешь авторитет главного тренера, да и всего тренерского штаба...
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BRO_football
1611380450
Вот. Овичинников узнал о том, что с ним не продлят контракт, в кабинете генерального директора, а Онопко тупо по телефону сообщили.
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Иван Петров 1986
1611390048
Значит были причины.
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vladimir-7
1611401185
Сергей, надо было обязательно спросить причину, чтобы можно было проанализировать и если были ошибки в работе, то их надо исправлять для дальнейшей работы.
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zigbert
1611411920
Неожиданное увольнение. Но что поделаешь его место уже занято.
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