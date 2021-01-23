Овчинников: «Конфликтов с Гончаренко не было, но наши взгляды на футбол разнятся»

Сергей Овчинников рассказал, какие у него были отношения с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.

«Конфликтов в ЦСКА ни у кого не было. Мы работали единым коллективом, по крайней мере тренерским. Лично для себя я не искал каких-то заговоров, подводных течений. Мы остались с Бабаевым, Орешкиным и другими руководителями в хороших отношениях.

Между людьми наверняка может возникнуть некое недопонимание, но это никак не касалось нашей профессиональной работы. Возможно, наши взгляды на футбол разнятся в последнее время. Это тоже нормальный процесс. Я где-то читал про себя, что я нарушил корпоративную этику, осуждал методы работы главного тренера. Но это же бред, потому что я нигде не осуждал методы работы главного тренера. Я мог не согласиться где-то с его позицией.

После моего ухода мы с Гончаренко не разговаривали. Звонил ли он? Возможно, просто не дозвонился. Прощальный пост в инстаграме я написал на следующий день после увольнения. Про Гончаренко написать я забыл, но написал: «Спасибо руководству», а главный тренер все-таки входит в руководство команды», – сказал Овчинников.

50-летний специалист до декабря был тренером вратарей ЦСКА.

Он входил в тренерский штаб команды с марта 2014 года.

Овчинников: «Не ожидал, что ЦСКА не продлит контракт со мной. Причины не назвали. Неприятный момент»