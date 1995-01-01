Овчинников: «Убеждения – они пожизненные. Я все еще ненавижу «Спартак»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Динамо», а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников признался, что по-прежнему испытывает ненависть к «Спартаку».

Однажды Сергей заявил: «Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский «Спартак».

«С точки зрения «Спартака» ничего не поменялось. Убеждения – они пожизненные. Думаю, «спартачи» ко мне тоже не испытывают большой любви. Есть уважаемый в стране клуб «Спартак», но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я», – признался Сергей Овчинников.