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    Овчинников: «Убеждения – они пожизненные. Я все еще ненавижу «Спартак»

    Бывший вратарь «Локомотива» и «Динамо», а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников признался, что по-прежнему испытывает ненависть к «Спартаку».

    Однажды Сергей заявил: «Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский «Спартак».

    «С точки зрения «Спартака» ничего не поменялось. Убеждения – они пожизненные. Думаю, «спартачи» ко мне тоже не испытывают большой любви. Есть уважаемый в стране клуб «Спартак», но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я», – признался Сергей Овчинников.

    • ЦСКА с 37 очками занимает четвертое место чемпионата России.
    • «Спартак» отстает на один балл.
    • Во встрече первого круга команды поделили очки – 1:1.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3267

      Lester84 9 минут назад

      Овчина помнится и на ЦСКА насыпал, а теперь работает в структуре клуба

      0
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      Рейтинг: +2651

      Агасфер 18 минут назад

      Не перевариваю такие заявления,хоть от кого.Ненависть слишком сильное и святое чувство,чтобы его тратить по пустякам.Можно ненавидеть ложь,убийства,подлость...А клуб?

      0
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      Рейтинг: +10

      Трибун > Агасфер 4 минуты назад

      А откуда ты знаешь что Спартак ему сделал,может они ему лгали,подло с ним поступили,пытались убить да еще и изнасиловали?)

      0
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      Рейтинг: +3873

      _Marqella_ 20 минут назад

      Вроде взрослый мужичок а такой глупый...ненависть - это слишком жёсткое чувство....дизлайк Овчинникову..:)) и отписка :))

      1
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      Рейтинг: +135

      johnny983 28 минут назад

      Ничего страшного, это лишь от недостатка ума...

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      Рейтинг: +66290

      Рубик Докоян 40 минут назад

      А без ненависти нельзя играть в футбол или жизнь прожить ?... Слишком лютая ненависть ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим. ( Ф. Ларошфуко )

      0
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      Рейтинг: +1394

      absent32 45 минут назад

      ты не один Серёга)))

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